Există o vorbă în popor care spune: "Dacă mă păcălești o dată, să-ți fie rușine; dacă mă păcălești a doua oară, să-mi fie mie rușine." Spus altfel, ne îndeamnă să nu acordăm șanse la nesfârșit, ci să fim mai sceptici și mai vigilenți cu cei care ne-au greșit. În realitate, însă, lucrurile sunt mult mai complicate. Între dorinţa de a ne proteja și nevoia de a crede în oameni se duce, de fapt, o luptă continuă. Când funcţionează a doua şansă şi cum gestionăm o relație după un moment delicat.

"Toată lumea merită a doua şansă, oricine se poate schimba. Merită a doua şansă dacă nu e ceva grav. Nu prea sunt de acord cu a doua șansă. De ce? Sunt destul de rece când vine vorba de certuri. Dacă cineva mă dezamăgește, nu prea îi mai dau o a doua șansă", spun oamenii.

Unii aleg să ierte și să mai ofere o șansă, în timp ce alții preferă să se îndepărteze atunci când dezamăgirea este prea mare. Chiar în cazul celor mai permisivi, există însă un moment în care răbdarea se termină. Aşa i s-a întâmplat şi Ralucăi. În urmă cu câțiva ani, relația cu șefa sa a devenit tot mai dificilă, până când, într-un final, a demisionat.

"Se ajunseseră la denigrări, minciuni, vorbe aiurea. Nu sunt de acord sa calci pe cineva mai mic în picioare. Nu contează funcţia pe care o ai. Am acordat multe șanse având în vedere că am stat un an și ceva. Am și eu o limită. Nu mai există a doua șansa de a lucra a doua oară cu ea. Mai bine fără job", povesteşte Raluca.

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Ce recomandă psihologii

Psihologii spun că întrebarea corectă pe care trebuie să ne-o punem nu este dacă ar trebui să mai acordăm o a doua șansă, ci ce se schimbă după ce alegem să o oferim.

"A doua șansă trebuie să vină cu o schimbare. Dacă aceasta nu apare, vorbim despre un eșec și despre imposibilitatea de a mă desprinde de celălalt. În acest caz, pot exista probleme de atașament. Vorbim despre frica de pierdere, care ne ține legați de ideea de a mai acorda o a doua șansă, dar și despre incapacitatea noastră de a schimba ceva sau de a îmbunătăți anumite lucruri la noi", explică Anca Boalcă, psiholog.

"A făcut persoana respectivă ceva, știa că eu nu aș fi mulțumit cu acest lucru și tot a făcut-o. Nu am dat doua şansă. De ce? Am simţit că pot mai bine", povesteşte o persoană.

"Astăzi, toate șansele care vin pe canalele media. Că putem avea acces și la altceva, ne face sa nu mai depune eforturi sau să ne asumăm responsabilități lungi sau dificile în relația actuală", explică Alexandru Pleșea, sociolog.

Tânără: Câteodată este bine să mai încerci o dată.

Reporter: După ce v-ați împăcat, s-a mai repetat situația?

Tânără: Da.

Reporter: A treia șansă a venit?

Tânără: Da.

Reporter: Și a patra?

Tânără: Nu, nu s-a ajuns acolo. M-am simțit mai bine pentru că am mai oferit o șansă.

Chiar și după iertare, pot apărea situații complicate

Uneori, deși primește o a doua șansă, cel care a greșit ajunge într-o poziție de inferioritate în relație. Se schimbă raportul de putere, iar cel care a fost rănit poate ajunge să îl pedepsească pe celălalt, considerând că are acest drept.

Persoană: A doua șansă face parte din viața oricărui om, face parte din modul în care coexistăm.

Reporter: Ce nu ați ierta?

Persoană: Nu există nimic de neiertat. Aș spune stop atunci când oamenii nu își mai permit și nu mai acceptă să ofere o a treia sau a patra șansă.

"A doua șansă vine cu împăcare și reciprocitate. Vine cu maturitate, cu asumare și cu posibilitatea de a schimba ceva la mine. Dacă oferim o a doua șansă, nu înseamnă că nu ne mai respectăm propriile limite", menţionează Anca Boalcă, psiholog.

Alexandru știe ce înseamnă să mai acorzi credit cuiva, dar și să îl primești.

Tânăr: Mie mi s-a acordat a doua şansa în familie. Nu ceva grav, știți cum e, mai greșești, mai minţi, cum e în adolescență.

Reporter: Peste ce nu ai trece în cuplu?

Tânăr: Înșelat și lipsa de respect. Respectul și loialitatea sunt chestii pe care ar trebui să se bazeze relațiile dintre oameni. În general, lumea profită de ele.

O altă confuzie este că iertarea și a doua șansă merg întotdeauna împreună

Specialiştii în comportamentul uman spun ca să ierți pe cineva nu înseamnă să-i găsești scuze pentru ce a făcut și nici să-l primești din nou în viața ta. Poți să lași în urmă supărarea, fără să-i mai oferi omului aceeași încredere. Pentru că iertarea și împăcarea nu sunt același lucru.

"Iertarea e necesar, fără ea nu ne aratam omenia din noi înșine. Iertarea este un lucru care ajuta și pe cel care iartă. Celălalt care a făcut greșelile să lucreze asupra lui pe măsura greșelii pe care a făcut-o", spune Alexandru Pleșea, sociolog.

"Eu am iertat persoana respectivă, dar nu vreau să o mai vad. M-am îndepărtat de persoana respectivă și am decis că nu este bine să mai vorbim", spun oamenii.

În concluzie, greşelile fac parte din natura umană şi din viaţă. De aceea, uneori, merită să oferim mai mult de o șansă. Important este ca fiecare nouă ocazie să vină cu asumare și schimbare. În lipsa unor schimbări reale, şansele nu mai repară relația, ci se transformă într-o capcană emoţională toxică.