Este iarnă autentică la munte, după primul cod portocaliu de viscol din acest sezon. Pe creste, stratul de zăpadă atinge chiar şi jumătate de metru, dar ninsori mai timide au căzut şi în oraşe precum Suceava, Galaţi, Paşcani. Urmează o săptămână foarte rece, la finalul căreia am putea vedea şi aici, în Capitală, primii fulgi de zăpadă.

Peste noapte, codul galben de viscol de la munte s-a transformat în cod portocaliu. Au urmat ninsori şi rafale puternice de vânt. În judeţul Gorj, turiştii care au urcat spre staţiunea montană Rânca abia au mai înaintat cu maşinile, după ce vizibilitatea a scăzut sub 50 de metri.

La Rânca, stratul de zăpadă a ajuns la 10 centimetri, iar vântul suflă cu rafale de până la 120 de kilometri pe oră. Drumarii intervin, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să aibă mașinile echipate corespunzător. În oraşul Suceava, a căzut prima ninsoare din acest sezon.

Începutul de săptămâna a adus şi primul episod de iarnă, din Municipiul Suceava, astfel şoferii au fost nevoiţi să apeleze la accesorile nelipsite de acum: racleta şi peria, pentru a-şi curăta maşinile înainte de a porni la drum.

Articolul continuă după reclamă

Drum care a continuat până la primul service auto.

"Trebuie curăţat. Trebuie avut lichid de iarnă, cauciucuri de iarnă". "Cel mai bine e cu anvelope noi. Nu cu astea vechi. Mai merg pe timp de vară, dar pe timp de iarnă nu ne riscăm viaţa sau sănătatea", spun oamenii.

Val de aer polar peste România, la final de săptămână

"Recomandarea noastră e să vină oamenii din timp. Suntem la dispoziţie de mai binde de o lună de zile, am pregătit oameni, am pregătit utilaje, tot şi îi aşteptăm", a declarat Gheorghe Rodenciuc - sef de service.

Şi în alte judeţe, drumarii au ieşit la prima misiune de deszăpezire din această iarnă. În Straja, turiştii s-au trezit cu maşinile îngropate sub nămeţi.

Pe litoral, în ciuda vântului şi frigului, un localnic a încercat apa mării. Avertizarea de cod portocaliu de viscol va rămâne în vigoare până mâine dimineaţă la ora 02. Însă vremea se va răci drastic zilele următoare. Temperaturile vor scădea treptat în toată ţara, iar din weekend, acestea se vor situa sub 10 grade celsius. În plus, la finalul săptămânii o masă de aer polar va traversa ţara, iar ploile din sudul României se vor tranforma în lapoviţă şi ninsoare. Nu e exclus ca şi în Bucureşti să vedem primii fulgi de nea.