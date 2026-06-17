S-a prelungit termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice. După, taxa va fi 70 de lei

Perioada în care se eliberează gratuit cărţi de identitate electronice a fost prelungită cu două luni. Noile acte pot fi obţinute fără plată până la sfârşitul lunii august.

Termenul anunţat iniţial era 30 iunie, dar cărţile electronice de identitate se eliberează gratuit până pe 29 august. Mai apoi, taxa este 70 de lei pentru documentul cu cip şi 40 de lei pentru cartea electronică simplă.

"Programarile pentru cartea electronica de identitate se realizeaza exclusiv online, pe HUB-ul de serviciu al MAI. Cartea electronica de identitate vine cu o serie de beneficii suplimentare. In primul rand, ofera o protectie sporita a datelor, este document de calatorie si permite autentificarea in sisteme online si contine si semnatura electronica", a declarat Amzucu Daniela, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor.

Peste 2 milioane de români au schimbat vechiul buletin cu o carte electronică de identitate. "Am crezut ca pot sa fac fara rezervare, programare online. De abia peste doua saptamani gasesc ceva disponibil. Voi opta cu cip, clar".

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Cartea electronică de identitate este eliberată în aproape două săptămâni. Oamenii pot solicita în baza unei programări schimbarea buletinului in orice serviciu de evidenta al persoanelor din tara, indiferent de adresa de domiciliu pe care o au declarata in actul de identitate.

Noile documente au luat pe nepregătite autorităţile locale, care cereau o dovadă pentru adresa de domiciliu. Ca să rezolve problema, ministerul de Interne a lansat aplicaţia RO CEI Reader, care eliberează actul necesar în format PDF.