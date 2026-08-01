A fost plimbată ani la rând între spitale, a purtat corsete, a făcut recuperare și a așteptat soluții care au tot întârziat să apară. Astăzi, adolescenta Denisa Catană are o scolioză atât de gravă încât coloana deformată o strivește. La propriu. Fata are urgent nevoie de operație și ar trebui să o facă la Istanbul. Costurile însă nu pot fi cuprinse de familie nici cu imaginația.

În spatele hainelor largi Denisa își ține boala care îi pune sănătatea în pericol și care, de-a lungul anilor, i-a adus nu doar durere ci și multe umilințe. "Unii colegi făceau mișto de mine și nu prea mi-a picat așa bine. Și am încercat să fiu tare, așa, să nu mă descurajez. Și la un moment dat, tot așa…, am căzut, că nu mai puteam", a declarat Denisa Catană. Deformarea coloanei vertebrale a ajund deja la 137 de grade, măsurată de medici prin unghiul Cobb. Pe înțelesul tuturor, coloana este atât de răsucită și de curbată, încât îi deformează Denisei trunchiul și îi strivește plămânii. "Era mică, avea vârsta de 3 anișori pe 4. Și noi nu am știut de această boală", a declarat Violeta Catană, mama Denisei.

Pentru Denisa, speranța vine de la Istanbul

Fiica unei vecine le-a atras atenția părinților că Denisa ține unul din umeri mai jos și că ar fi bine să meargă la doctor. Au urmat ani cu trei corsete purtate, kinetoterapie, hidrokinetoterapie și drumuri repetate la Brăila și București. "Mama. Mama a fost mereu langa mine, chiar daca a fost si greu si usor", a declarat Denisa Catană. Medici din Capitală le-au spus părinților că fata are nevoie de operație. A trecut timpul și operația nu s-a mai făcut, nici în țară, nici în Germania unde tot promiteau doctorii că o trimit pe fata ajunsă în stare gravă.

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Pentru Denisa, astăzi, speranța vine de la Istanbul. O echipă specializată în chirurgia coloanei a acceptat cazul și propun operație în două etape, pentru ca organismul să poată suporta corecția. Vor fi folosite implanturi flexibile, care să permită îndreptarea progresivă a coloanei. "Operația care trebuie făcută. E vorba de 45-50.000 de euro. Asta în condițiile în care eu iau salariul minim pe economie", a declarat Marian Catană, tatăl Denisei. "Mama plângea și am zis hai să încercăm prin Fundația Mereu Aproape. Și am reușit să ajungem în acest punct, în care Fundația ne-a ajutat să găsim un medic. O clinică din Turcia, unde i-a dat acceptul și i-a spus da, o operăm", a declarat Maria Matei, mătuşa Denisei.

Pe Denisa o puteți ajuta donind 2 Euro printr-un SMS la numarul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar în conturile Fundației Mereu Aproape, fundație care o are în grijă pe Denisa dar și pe alți copii bolnavi. "Eu am fost 100% încrezătoare în această fundație pentru că am urmarit-o și o urmăresc de ani de zile la tv și am făcut și eu ce au făcut și restul oamenilor din țară, cu SMS-uri, cu distribuiri, și am zis da, această fundație va fi salvarea Denisei", a declarat Maria Matei, mătuşa Denisei.