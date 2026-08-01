A câştigat 220 de milioane de euro la loterie, dar a murit subit. "Moştenirea" lăsată celei de-a doua soţii

A câştigat 220 de milioane de euro la loterie, dar a murit subit. Nu a bănuit nicio clipă că, după moartea sa, îi va lăsa celei de-a doua soţii o datorie neaşteptată.

În 2019, un șofer de camion din Padova, Italia, a câştigat 220 de milioane de euro la SuperEnalotto. După divorțul de prima soție și o a doua căsătorie, bărbatul a murit subit pe 28 iunie. Neavând copii și nici alți moștenitori, noua soție a devenit moștenitoare universală și, potrivit jurisprudenței, potrivit SKY TG24. Doar că aceasta va trebui să suporte cheltuielile de întreținere ale fostei soții: o indemnizație estimată la aproximativ 5.000 de euro pe lună.

Un caz juridic neobișnuit leagă două femei care nu s-au întâlnit niciodată: o femeie de 37 de ani, originară din Chieti și stabilită la Padova, și o femeie de 53 de ani din Varese. Ceea ce le unește destinele este moștenirea unui șofer de camion din Padova, născut în 1970, care în 2019 obținuse unul dintre cele mai mari câștiguri din istoria SuperEnalotto.

Acum, cea de-a doua soție, devenită moștenitoare universală după moartea subită a bărbatului, va trebui să îi plătească fostei soții o indemnizație care, cel mai probabil, va fi de aproximativ 5.000 de euro pe lună.

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Câștigul-record din 2019

Șoferul de camion câștigase jackpotul în timpul unei deplasări de serviciu la Lodi, obținând 220 de milioane de euro, adică aproximativ 180 de milioane de euro net după plata taxelor.

După ce a trecut peste șocul inițial, în săptămânile următoare a decis să își schimbe complet viața: a renunțat la serviciu, a început mai multe investiții și și-a schimbat atât mașina, cât și locuința.

De asemenea, s-a separat de soție, de care era deja despărțit în fapt în momentul câștigului, deși nu exista încă o separare legală.

Și-a schimbat viața radical

Printr-un „divorț rapid”, cei doi au convenit asupra unei pensii de întreținere după divorț în valoare de 6.300 de euro pe lună. Femeia, care lucra în domeniul curățeniei, avea nevoie de sprijin financiar.

La scurt timp după aceea, bărbatul a cunoscut-o pe cea de-a doua parteneră, și ea originară din Chieti, cu care s-a căsătorit pe 24 iulie 2025. Cuplul s-a stabilit la Padova.

Pe 28 iunie, bărbatul a murit subit. Neavând copii, părinți sau frați și nici alți succesori cărora să le lase averea considerabilă, noua soție a devenit moștenitoare universală.

Odată cu moștenirea însă, potrivit jurisprudenței, aceasta s-a trezit și cu obligația de a asigura întreținerea fostei soții.

Cum funcționează indemnizația succesorală

Mecanismul este cel al așa-numitei indemnizații succesorale, care revine în sarcina moștenitorului sau a moștenitorilor.

„În jurisprudență este bine stabilită natura indemnizației succesorale, care este în sarcina moștenitorului sau a moștenitorilor. Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, adică persoana se află într-o situație de nevoie, beneficia deja de o pensie de întreținere după divorț și nu s-a recăsătorit, aceasta are dreptul să solicite indemnizația succesorală”, a explicat pentru AGI Francesco Marino, reprezentant legal al Asociației Italia, care, împreună cu o echipă de avocați, se ocupă de dreptul familiei.

Fosta soție a apelat la asociație după moartea bărbatului, moment în care plata pensiei de întreținere stabilite prin divorț a încetat.

Suma solicitată a fost estimată la aproximativ 5.000 de euro pe lună.