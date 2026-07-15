Șase soldați germani, cu vârste între 18 și 26 de ani, au fost răniți după ce un fulger a lovit zona în care se adăposteau, în timpul unei furtuni din Garmisch-Partenkirchen, Bavaria.

Șase soldați, răniți de un fulger în timpul unei furtuni pe munte, în Germania - Shutterstock

Şase soldaţi germani au fost răniţi după ce au fost loviţi de un fulger, informează miercuri agenţia de presă DPA care citează un raport al poliţiei.

Soldaţii, cu vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani, se adăposteau miercuri dimineaţă într-un bivuac montan, în timpul unei furtuni din Garmisch-Partenkirchen, în Bavaria, potrivit raportului.

Cinci dintre ei au suferit răni uşoare, în timp ce al şaselea soldat ar fi suferit răni mai grave. Deoarece iniţial nu era clar câte persoane erau afectate, la faţa locului au fost trimise mai multe ambulanţe şi vehicule ale serviciilor de urgenţă, potrivit Agerpres.

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Toate persoanele rănite au fost transportate la spital şi, conform estimărilor, se vor recupera complet.

Potrivit poliţiei, există indicii conform cărora unul dintre răniţi, un tânăr de 18 ani, ar fi fost lovit direct de fulger.