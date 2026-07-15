Agenția Națională de Cadastru, atacată cibernetic: "Datele sunt în siguranță"

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat miercuri că a fost ținta unui atac cibernetic, care a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției.

ANCPI precizează într-un comunicat de presă transmis AGERPRES că datele administrate prin sistemele informatice gestionate sunt în siguranță și nu au fost compromise în urma acestui incident. În prezent, circumstanțele atacului sunt investigate de instituțiile competente ale statului.

ANCPI informează că va reveni cu informații actualizate

"Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra sunt nefuncționale. Din informațiile pe care le avem în acest moment, estimăm că, cel mai probabil, până la finalul săptămânii curente, aplicația e-Terra nu va fi disponibilă. Regretăm situația creată și vă asigurăm că echipele noastre tehnice depun toate eforturile pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii, în cel mai scurt timp posibil", a transmis agenția.

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ANCPI informează că va reveni cu informații actualizate, de îndată ce acestea vor fi disponibile.