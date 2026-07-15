Există prietenie între un bărbat și o femeie? Irina Margareta Nistor: Funcţionează, dacă există înţelepciune

Poate exista o prietenie autentică între un bărbat și o femeie sau este doar începutul unei povești de dragoste? Este o întrebare care alimentează dezbaterile de ani buni. Unii sunt convinși că o relație platonică este perfect firească, în timp ce alții cred că, de multe ori, prietenia ascunde sentimente nerostite sau neasumate.

Prezentator: Filmele ne-au creat cumva această imagine că, automat, o relație dintre un bărbat și o femeie duce la o poveste de iubire. Există acest tipar?

Irina Margareta Nistor: Depinde ce înțelegem prin poveste de iubire. Poate fi una de o intensitate extraordinară, care să dureze foarte mult, sau poate fi o poveste care să presupună și o relație fizică. Cel mai bun exemplu este tot Casablanca. Așa începe, la Paris, în condițiile în care ea avea deja un soț, lucru pe care nu îl mărturisește. Apoi se reîntâlnesc, după care nu se mai întâmplă nimic între ei și există acea iubire platonică, pentru că el o salvează. Da, filmele te învață și lucrul acesta, dar există și ideea în sine, faptul că se numește "platonică" încă de pe vremea lui Platon. Deci este clar că așa ceva există și poate să funcționeze, cu condiția să existe foarte multă înțelepciune din partea ambilor. Mai este și ideea că poate s-ar termina dacă ai trece în partea cealaltă. Pe de altă parte, contează foarte mult și zona geografică în care te afli. Aici, mai la Balcani, e mai complicat.

De fiecare dată când apare cineva de sex opus intervine o gelozie care nu există peste tot. Dacă ești într-o zonă în care cineva poate avea patru neveste, perspectiva este cu totul diferită. Dar poate fi extrem de frumos. Poate să înceapă așa și poate să dureze o viață întreagă, chiar dacă nu mai există niciun fel de legătură fizică.

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A existat cândva și rămâne un tip de prietenie la care poți apela oricând. Sau o prietenie platonică la distanță, cum era, de exemplu, în cazul lui Marie Curie. Pe de altă parte, e complicat. Poți să ai o cunoștință, nu neapărat o legătură fizică, ci pur și simplu o prietenie extraordinară, chiar și între persoane din generații foarte diferite.

Prezentator: Filmele ne-au creat iluzia că trebuie să se termine orice relație de genul acesta cu un happy-end, eventual cu o căsătorie?

Irina Margareta Nistor: Nu. Ți-am adus afișul de la Un bărbat și o femeie, de la Cannes. Era o altfel de prietenie și una care duce la o foarte mare poveste de dragoste. Astfel de povești pot crea o legătură pe termen lung. Totodată, dacă ai o prietenă și îl inviți pe soțul ei la cinema, pentru că ea nu poate să meargă, și afli cu surprindere că spune: "Păi ce, să-l las să meargă doar cu tine?", pentru mine asta a fost un șoc acum câțiva ani. Diferă foarte mult și de abordarea celuilalt.

Prezentator: Credeți într-o astfel de prietenie?

Irina Margareta Nistor: Categoric că există și poate dura foarte mult timp.

Prezentator: Apar mai târziu?

Irina Margareta Nistor: Nu neapărat. Uneori poate să apară chiar din copilărie sau din școală și funcționează, mai ales dacă este la distanță, cu atât mai mult. Aveam o foarte bună prietenă care a zis: "Oare, dacă ne vede lumea tot timpul împreună, nu își imaginează că suntem împreună?". Înțeleg că lucrurile s-au schimbat, dar asta nu înseamnă că nu mai poți avea o prietenie cu o femeie doar pentru că vezi în filme că se poate și altfel. Nu, trebuie să poți trăi toate tipurile de prietenie posibile. Englezii au și principiul acela, a sister by choice, adică o soră aleasă de tine, nu una cu care ești înrudit prin sânge.