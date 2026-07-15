Războiul de pe scena politică a devenit deja o telenovelă fără sfârşit! După două luni şi jumătate de negocieri peste negocieri, un acord între partide pare o misiune imposibilă. Aşa că liderii politici vorbesc tot mai clar despre alegeri anticipate. Doar că preşedintele Nicuşor Dan respinge acest scenariu şi spune că alegerile înainte de termen nu ar schimba mai nimic.

Alianța pentru Unirea Românilor este partidul care cere insistent organizarea alegerilor anticipate. Însă, în ultimele zile, atât lideri din Partidul Național Liberal cât și lideri din Uniunea Salvați România au vorbit deschis despre acest scenariu ca soluție pentru deblocarea crizei politice, atât liberalii cât și cei din USR spun că, în contextul în care partidele politice nu reușesc să ajungă la un acord de mai bine de două luni, de la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, o soluție ar fi întoarcerea la votul românilor, pentru că, în această situație, configurația Parlamentului s-ar putea schimba și s-ar putea forma mai ușor, poate, o nouă majoritate în Parlament.

Război pe anticipate

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan respinge acest scenariu, încearcă să evite organizarea alegerilor anticipate. Șeful statului spunea ieri la Paris că nu vede sensul unui scrutin înainte de termen și că, în viziunea sa, alegerile anticipate nu ar face decât să prelungească starea de incertitudine de pe scena politică, pentru că toate sondajele, spune președintele Nicușor Dan, arată că ne-am aflat cam în aceea situație, în urma unor alegeri parlamentare organizate înainte de termen.

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De cealaltă parte, însă, președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democrații nu fug de acest scenariu, însă a avertizat Sorin Grindeanu că, dacă România va ajunge, totuși, la alegere anticipate, atunci PSD va adopta o decizie similară cu cea pe care au luat-o partidele de dreapta, care au decis deja în forurile de conducere că nu vor forma, în niciun caz, o majoritate parlamentară cu PSD. Sorin Grindeanu spune că, în acest caz, dacă s-ar ajunge la alegere anticipate, și PSD ar lua o decizie în oglindă și ar stabili că nu ar face majoritate cu partidele de dreapta.

De ce nu ar putea fi organizate alegeri anticipate

Mai intervine o problemă în cazul alegerilor anticipate, chiar dacă, într-o situație ipotetică, Parlamentul ar respinge și o a doua propunere de prim-ministru și, atunci, președintele Nicușor Dan, potrivit Constituției, ar putea să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate, președintele Autorității Electorale Permanente, fostul lider al PSD Adrian Ţuțuianu, susține că, pe legislația în vigoare, nu se pot organiza alegeri anticipate și că legea ar trebui modificată în timp record în Parlament. Asta în contextul în care un guvern demis nu poate adopta ordonanțe de urgență și, atunci, ar reveni Parlamentului decizia de a modifica această lege.

Trei luni ar avea la dispoziție, spune șeful AEP, Parlamentul pentru a modifica legislația în vigoare în cazul în care s-ar ajunge la alegeri anticipate, astfel încât să poată fi organizat un scrutin înainte de termen.