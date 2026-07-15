Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a suferit un infarct în timp ce conducea, pe un drum din Galaţi. Înainte să-și piardă cunoștința, omul a reușit să tragă mașina pe dreapta. În autoturism se afla și soția sa, care a scăpat nevătămată.

Incidentul a avut loc pe DN 25, în Șendreni, la câțiva kilometri de Galați. Bărbatul se afla în mașină cu soția lui când a simțit că i se face rău și a tras pe dreapta. Femeia a sunat speriată la 112 să anunțe că i s-a făcut rău.

În momentul respectiv, de la Tecuci venea o ambulanță SMURD cu echipaj medical și au văzut că martorii încearcă să-i acorde ajutor. Echipajul medical a oprit pe dreapta. Au început manevrele de resuscitare, manevre care au durat 50 de minute, dar, din păcate, au fost nevoiți să declare decesul.

Întâmplarea face că cei doi, bărbatul și soția sa, veneau din localitatea în care locuiesc spre Galați, acolo unde fiica lor a fost implicată într-un accident rutier, o tamponare ușoară, chiar în fața Unității de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgență din Galați, iar martorii spun că lui i s-ar fi făcut rău din cauza faptului că a aflat că fiica lui a fost implicată în acest accident.

Articolul continuă după reclamă

Acum, trupul lui a fost transportat la Medicină Legală pentru necropsie și urmează să se stabilească exact cauzele pentru care a murit bărbatul.