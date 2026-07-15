Explicaţia poliţiei, după ce un profesor din Bucureşti a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc

După ce un profesor din Bucureşti a fost confundat de poliţişti cu un escroc şi imobilizat brutal în timpul unui flagrant, poliţiştii au venit cu o explicaţie. Bărbatul, care se afla lângă principalul suspect, nu a vrut să se legimiteze şi ar fi încercat să părăsească zona.

Un bărbat bănuit de implicarea într-o infracțiune de înșelăciune a fost prins în flagrant de polițiștii din București, la data de 7 iulie 2026, imediat după ce ar fi primit suma de 10.000 de lei. Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, suma reprezenta o parte dintr-un prejudiciu total estimat la 110.000 de lei.

Ce explicaţii au poliţiştii

În timpul intervenției, suspectul se afla în apropierea unui alt bărbat care, la vederea polițiștilor, ar fi manifestat un comportament evitant. Acest lucru le-a ridicat anchetatorilor suspiciuni cu privire la o posibilă implicare a sa în activitatea infracțională.

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În timp ce principalul suspect era imobilizat, polițiștii i-au cerut celui de-al doilea bărbat să se legitimeze și să rămână la fața locului pentru clarificarea situației.

Conform Poliției Capitalei, acesta nu s-ar fi conformat somațiilor, ar fi avut o atitudine necooperantă și ar fi încercat să părăsească zona. În aceste condiții, agenții au decis să îl imobilizeze și să îl încătușeze.

Bărbatul ar fi continuat să se opună și în timpul conducerii la sediul poliției, încercând din nou să se sustragă măsurilor dispuse. Din acest motiv, măsurile de imobilizare au fost menținute până la clarificarea situației.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu era implicat în dosarul penal, astfel că împotriva sa nu au fost luate măsuri procesuale.

Poliția Capitalei susține că intervenția și măsurile adoptate au fost legale și justificate de informațiile disponibile și de comportamentul manifestat de bărbat la momentul acțiunii.

Reprezentanții instituției precizează că, în cadrul intervențiilor operative, polițiștii trebuie să verifice toate persoanele și împrejurările care ar putea avea legătură cu fapta investigată, fără a putea exclude dinainte o eventuală implicare a celor aflați în apropierea suspectului.

Principalul suspect a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz.