Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns pentru prima dată de la începutul războilui şi în mandatul său la Kiev, la un summit care s-ar putea dovedi crucial pentru soarta condlicutului de la graniţa noastră. Mai mulţi lideri europeni s-au întâlnit în condiţii de maximă securitate cu Volodimir Zeleski şi au pus la cale un plan care prevede fabricarea în comun a zeci de milioane de drone. Observator a avut singura echipă de jurnalişti din România care a participat la eveniment.

Nicuşor Dan şi ceilalţi lideri europeni au ajuns în Ucraina cu un tren special, aflat sub paza strictă a militarilor. Observator a avut singura echipă de jurnalişti români care a însoţit coloana oficială. Din delegaţie au făcut parte preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar şi preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Oficialii au fost întâmpinaţi de Volodimir Zelenski în piaţa Sfântul Mihail, unde au depus flori în faţa unui monument dedicat soldaţilor ucraineni ucişi în războiul declanşat de Rusia.

Von der Leyen a anunţat un acord între UE şi Ucraina de fabricare a dronelor de război

Preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat sprijinul pentru păstrarea integrităţii teritoriale a Ucrainei. "Susţinând lupta Ucrainei pentru istoria ei, suveranitatea ei şi viitorul ei susţinem suveranitatea tuturor naţiunilor noastre", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Participarea la summit a marcat prima vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în capitala Ucrainei. Evenimentul vine într-un moment tensionat, în care Rusia atacă la foc continuu Kievul. Potrivit ONU, doar luna trecută, 293 de civili au fost ucişi în bombardamente. Este cel mai sângeros bilanţ din aprile 2022 şi până acum.

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Ursula von der Leyen a anunţat un acord între Uniunea Europeană şi Ucraina de fabricare a dronelor de război. Ţinta este producerea a 20 de milioane de astfel de dispozitive pe an. Finanţarea se va face din împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Kievului. Alte 10 miliarde de euro vor veni prin programul SAFE. "Rusia este agresorul pentru această parte de Europă şi toate alianţele noastre sunt defensive. Fiind parteneri cu Ucraina şi având încredere unii în ceilalţi, vrem să dezvoltăm capacităţi de apărare pentru armata noastră", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. La începutul săptămânii, nouă ţări europene s-au angajat să creeze împreună cu Ucraina un scut anti-rachetă.