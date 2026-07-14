Afinele sunt noul pariu al fermierilor. Cultura se prinde tot mai bine în zonele de munte, iar cu puţin noroc şi din partea vremii, planta poate aduce producţii record. Un kilogram de afine se vinde la piaţa cu aproximativ 35 de lei şi poate să fie un aliat important în lupta cu kilogramele

"Aici avem fructele care sunt mai mari, pe acestea le culegem. Astea mai micuţe şi roz, vedeţi că sunt roz, le lăsăm pentru recoltarea următoare. Cam aşa arată. Sunt mari, dulci şi trebuie să aibă această brumă pe ele. Asta arată că sunt proaspăt culese", spune Roxana Andrişoara, producătoare.

Roxana Andrişoara şi-a pariat toţi banii pe cultura de afine, imediat după pandemie, în 2021. Are puţin peste un hectar cultivat la 17 kilometri de Piatra Neamţ. Este o cultură greu de întreţinut şi foarte pretenţioasă la schimbările climatice bruşte.

"Aici avem o cultură de afini în anul 5, soiul Duke. Anul acesta per ansamblu este un an bun. Un soi cu bob mare şi dulce. Fructifică în luna iulie şi anul acesta preconizăm o recoltă de 4 tone", spune Roxana Andrişoara.

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Preţurile pornesc de la 27 de lei kilogramul engros şi pot ajunge la 40 de lei pe tarabă.

"Se primesc în jur de 400-500 kg pe săptămână, se vând foarte, foarte bine, calitate superioare. Sunt ambalate la jumătate de kilogram", explică Dorel Resmeriță, reprezentant depozit segment fructe Piatra Neamț.

De aici din depozit fructele noastre pleacă spre vanzare în magazine şi mai vindem şi în piaţa locală din Iaşi. Avem doua zile de livrare pe săptămână.

Aflate în plin sezon de recoltare, afinele ajung proaspete şi pe tarabele din pieţe. O caserola de aproape un kilogram se vinde cu 35 de lei.

"Oamenii sunt interesaţi de ele pentru că sunt proaspete şi au un gust anume. Sunt de la producători români", spune Emanuel, comerciant.

"Afinele care sunt de la munte au alt gust, sunt mai sănătoase chiar dacă sunt mici. Fac dulceaţă, fac gem", e de părere o femeie.

"Noi consumăm în permanenţa, chiar şi iarna. Iarna sunt foarte scumpe, iarna e 60-70 lei kg. Dar noi cumpărăm şi în fiecare dimineaţa consumăm", spune un bărbat.

Pe lângă gust, afinele au un rol important în sănătate.

"Ajută la reglarea nivelului de zahăr în sânge, combat poftele de dulce. Ajută funcţia cognitivă şi memoria şi datorită conţinutului redus de kilocalorii pot fi un aliat de nădejde în curile de slăbire", explică Daniela Bălănucă, dietetician.

Ultimele date arată că România are 2200 de hectare de afine. Fructele ajung şi la export, în special în Germania şi Regatul Unit.