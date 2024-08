Sf. Maria Mare 2024. A venit şi ziua în care mulţi se întreabă dacă urăm sau nu la mulţi ani celor care îşi sărbătoresc onomastica . Am încercat să lămurim şi ieri problema, şi concluzia a fost că se acceptă orice variantă. Aceasta ar fi controversa sărbătorii. Dincolo de ea, sunt multe alte tradiţii impresionante. Toate încep însă cu un drum la biserică.

Lăcașurile de cult au fost pline astăzi. Credincioşii au venit să ia parte la Sfânta Liturghie din ziua în care sărbătorim Adormirea Maicii Domnului. Şi nimeni nu a venit cu mâna goală. Potrivit tradiţiei, la biserică se aduc coșuri pline cu mâncare.

Tradiţii şi obiceiuri de Sfânta Maria Mare 2024

Se spune ca in aceasta zi din cosurile pe care oamenii le aduc la biserica pentru a fi sfintite nu trebuie sa lipseasca strugurii. Acestia functioneaza ca un talisman norocos. De asemenea, se mai pun in aceste cosuri si prune dar si faguri de miere.

Dincolo de mersul la biserică, alte obiceiuri spun ca astăzi nu se muncește, și nici nu se doarme pe timp de zi, căci rămânem amorțiți tot anul. Pentru altă zi ar trebui să lăsăm şi treburile gospodăreşti.

În popor, există mai multe tradiţii legate de această zi. Se spune ca fetele nemăritate trebuie să sfințească strugurii și să îi dea de pomană la săraci pentru a-şi găsi ursitul. Se mănâncă porumb pentru a fi sănătoși şi nu avem voie să ne certăm cu nimeni.

Un obicei intens dezbătut este cel legat de urări. Dacă în unele zone credincioşii spun că nu e bine să ne sărbătorim onomastica pe 15 august, în altele, dimpotrivă, se consideră că aceasta este ziua în care se fac urări.

"Putem să spunem şi astăzi şi oricând la multi ani. Este insa indatinat si este frumos ca in general la 8 septembrie, desi prin Ardeal sunt locuri in care astazi este sarbatorita Maica Domnului si astazi isi fac si urari. Nu este nimic gresit in aceasta", spune un preot.

Peste 2 milioane şi jumătate de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfânta Maria.

