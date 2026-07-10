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Momentul în care un F-16 ia foc după ce aterizează pe aeroportul din Zakynthos. Traficul aerian, dat peste cap

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.07.2026, 06:49 | Modificat la 10.07.2026, 07:59

Haos în plin sezon turistic pe insula grecească Zakynthos, una dintre destinaţiile preferate şi de români.

Un avion de vânătoare F-16 a luat foc după ce a aterizat de urgenţă pe aeroport. Pilotul a raportat o defecţiune tehnică la bord în timpul unui zbor de antrenament, însă din fericire, este teafăr.

Mai multe curse comerciale au fost redirecţionate către aeroporturile din Atena, Corfu şi Salonic. Pista a fost închisă temporar, lucru care a atras după sine mai multe întârzieri.

Redactia Observator
Redactia Observator
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