Momentul în care un F-16 ia foc după ce aterizează pe aeroportul din Zakynthos. Traficul aerian, dat peste cap

Haos în plin sezon turistic pe insula grecească Zakynthos, una dintre destinaţiile preferate şi de români.

Un avion de vânătoare F-16 a luat foc după ce a aterizat de urgenţă pe aeroport. Pilotul a raportat o defecţiune tehnică la bord în timpul unui zbor de antrenament, însă din fericire, este teafăr.

Mai multe curse comerciale au fost redirecţionate către aeroporturile din Atena, Corfu şi Salonic. Pista a fost închisă temporar, lucru care a atras după sine mai multe întârzieri.