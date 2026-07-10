Iranul l-a înmormântat joi pe liderul său suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului cu Israelul și Statele Unite, în cadrul unei ceremonii grandioase desfășurate la sanctuarul sfânt din Mashhad. Funeraliile, care au încheiat o săptămână de procesiuni și manifestații de amploare, au avut loc pe fondul unei noi escaladări militare între Teheran și Washington, după ce Iranul a lansat atacuri asupra unor obiective americane din statele din Golf ca răspuns la recentele bombardamente ale SUA.

Khamenei a condus Iranul timp de aproape 37 de ani înainte de a muri în atacurile aeriene americane și israeliene care au declanșat războiul pe 28 februarie. El a fost înmormântat în orașul său natal, Mashhad, vineri dimineață, după zile de doliu public, scrie Mediafax, care citează AP.

Khamenei este al doilea conducător al națiunii înmormântat în oraș. În 1747, Nader Shah a fost înmormântat acolo după ce a fost asasinat după aproape 11 ani la putere.

"Îl vom ucide pe Trump"

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Cortegiul funerar al lui Khamenei a ajuns la cel mai sfânt lăcaş de cult al ţării pentru înmormântarea sa, în faţa unei mulţimi imense care umplea curtea, unii purtând pancarte ce îl demonizau pe preşedintele SUA şi pe care scria: „Îl vom ucide pe Trump”, potrivit News.ro.

Procesiunile funerare au început sâmbătă, autoritățile blocând străzile, spațiul aerian și viața de zi cu zi din Teheran și din alte orașe, în timp ce mulțimile l-au comemorat pe omul care a condus Iranul cu mâna de fier timp de decenii, confruntându-se cu Occidentul.

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Înmormântarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost concepută pentru demonstrarea unității într-o țară a profundă divizată din cauza domniei sale de decenii. Susţinătorii au umplut străzile pentru un lider pe care îl consideră un martir care a sfidat Occidentul și Israelul.

Însă lunga domnie a lui Khamenei a lăsat mari sectoare ale societăților iraniene dezamăgite, în timp ce acesta a supravegheat represiunile din ce în ce mai sângeroase, stagnare economică și împuternicirea Gărzilor Revoluționare. Furia și disperarea sunt profunde după ce o represiune din ianuarie a ucis mii de oameni.

Fiul lui Ali Khamenei, marele absent de la funeralii

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu a avut nicio apariție publică la înmormântarea tatălui său, ceea ce este pus pe unii observatori să pună la îndoială capacitatea de a conduce într-un moment precar pentru Republica Islamică.