Criminalul de la Grădina Botanică din Craiova, torturat în spatele gratiilor de doi poliţişti

Doi tineri polițiști de la Penitenciarul Rahova au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzați că l-au torturat pe autorul crimei din 2023 de la Grădina Botanică din Craiova, au declarat surse judiciare.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat miercuri că a trimis în judecată doi agenți de poliție penitenciară, în vârstă de 21, respectiv 26 de ani, acuzați de săvârșirea infracțiunii de tortură, potrivit Agerpres.

Victima lor este un deținut în vârstă de 19 ani. Potrivit unor surse din anchetă, este vorba de elevul care, în iunie 2023, a înjunghiat mortal o fată în Grădina Botanică din Craiova și l-a rănit grav pe prietenul acesteia.

Condamnat la 15 ani

Articolul continuă după reclamă

Condamnat definitiv la 15 ani închisoare, Mario Alexandru Fojică a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova, unde doi polițiști ar fi decis să-i aplice o 'corecție' pentru fapta comisă. Gardienii l-ar fi bătut timp de mai multe ore pe tânărul deținut cu picioarele, pumnii și au folosit și un ciocan. Mai mult, ei l-ar fi îndemnat pe colegul de celulă să-l lovească.

"Din probele administrate a rezultat că, la data de 04.10.2024, în incinta unui penitenciar din municipiul București, cei doi agenți de poliție penitenciară, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au acționat, pe parcursul mai multor ore, în baza unei înțelegeri prealabile, provocând persoanei vătămate (un bărbat în vârstă de 19 ani, deținut pentru comiterea unei infracțiuni contra vieții) puternice suferințe fizice și psihice, prin lovirea repetată cu mâinile, cu picioarele și cu un obiect contondent, precum și prin determinarea unui alt deținut să exercite, la rândul său, acte de violență asupra acesteia. Scopul urmărit a fost acela de a pedepsi victima pentru comiterea infracțiunii pentru care fusese condamnată. În urma actelor de violență, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice care au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale", a explicat Parchetul, într-un comunicat de presă.

În dosar a fost trimis în judecată și un asistent medical de la Penitenciarul Rahova, în vârstă de 34 de ani, acuzat de săvârșirea infracțiunilor de favorizare a făptuitorului și fals intelectual.

Anchetatorii susțin că asistentul ar fi știut de actele de tortură la care a fost supus deținutul, însă a ales să nu anunțe autoritățile.

"Cel de-al treilea inculpat, având atribuții de asistent medical în cadrul aceluiași penitenciar, deși a constatat, cu ocazia examinării medicale a persoanei vătămate, existența unor urme de violență fizică, nu a sesizat organele de urmărire penală și a consemnat în evidențele medicale mențiuni nereale privind vechimea leziunilor", a transmis Parchetul.

Crima de la Grădina Botanică

O fată de 14 ani și prietenul acesteia au fost înjunghiați, pe 27 iunie 2023, în timp ce se aflau în Grădina Botanică, eleva decedând în urma rănilor suferite. Atacatorul - Mario Alexandru Fojică - era la acel moment elev la Colegiul Național Militar 'Tudor Vladimirescu'.

Anchetatorii susțin că atacatorul a plecat de acasă cu intenția clară de a ucide pe cineva, rămânându-i doar să-și aleagă victimele.

"Inculpatul a luat hotărârea de a ucide înainte de a pleca de acasă, sens în care s-a pregătit, înarmându-se cu un cuțit și luând asupra sa obiecte apte a nu fi identificat, apoi a reflectat asupra modului, a împrejurărilor, a locului și a momentului de săvârșire a faptelor. Astfel, chiar dacă inculpatul nu cunoștea cele două victime, din modul în care acesta a acționat rezultă că a plecat de acasă cu intenția clară de a ucide pe cineva, rămânându-i doar să-și aleagă victimele în funcție de împrejurări și să acționeze la momentul oportun", se arată în rechizitoriu.