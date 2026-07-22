Un șofer de ridesharing a urmărit cu mașina un adolescent de 14 ani aflat pe o trotinetă electrică, l-a lovit intenționat, apoi l-a bătut chiar pe șosea. Agresorul este acum cercetat pentru tentativă de omor. Confruntarea a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă, atât video, cât şi audio.

Totul s-a întâmplat seara trecută, în jurul orei 19, în comuna Ipotești. Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi pornit, așa cum ai menționat și tu, în urma unei șicanări în trafic între șofer și adolescent. După câteva schimburi de gesturi obscene, bărbatul l-ar fi urmărit pe minor pe o distanță de aproximativ 2 km, după care l-ar fi lovit intenționat cu mașina. Mai șocant este ce s-a întâmplat după.

Deși copilul, în vârstă de 14 ani, era la pământ, individul a coborât din mașină și l-a agresat fizic. Acest lucru se vede inclusiv pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Practic, în loc să îi ofere primul ajutor, acesta îl lovește, îl amenință, apoi fuge.

Martorii l-au recunoscut pe șofer și spun că acesta ar fi angajatul unei firme de ride-sharing din oraș și tot ei sunt cei care au sunat la 112, iar victima a fost transportată la spital. Din fericire, victima a scăpat cu răni ușoare, pentru care medicii au decis că sunt necesare între 2 și 4 zile de îngrijiri medicale. Iar între timp, mașina șoferului a fost indisponibilizată, el s-a ales cu dosar penal pentru tentativă de omor și lovire sau alte violențe, a fost reținut pentru 24 de ore și urmează ca astăzi să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.