Dezastrele se ţin lanţ pe şosele. Pe Valea Oltului, un bărbat şi-a pierdut viaţa în această dimineaţă, după ce un bolovan s-a desprins de pe versant şi a căzut peste maşina în care se afla. Fiica lui era la volan si a scăpat ca prin minune. Şi Valea Prahovei a fost blocată în mai multe zone de aluviunile care au acoperit drumul naţional unu. Reprezentanţii de la Drumuri caută soluţii abia acum, după tragedie.

Tragedia s-a întâmplat azi de dimineaţă pe DN 7, la ieşirea din localitatea Lazaret. O stâncă s-a desprins de pe versant şi a căzut peste maşina în care se aflau o femeie de 36 de ani si tatăl ei. Bărbatul a murit pe loc.

"În autoturism se mai afla un pasager, un sibian în vârstă de 71 de ani, care din păcate a decedat din cauza leziunilor suferite", a declarat Vlad Dan, Serviciu Rutier Sibiu.

Accidentul a avut loc într-o zonă unde nu sunt montante plase de protecţie pe versanţi. De ce?

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"Fiind pădure cu vegetaţie bogată, densă, nu a fost nevoie. Conform specialiştilor, să montăm plase. De altfel, nici nu am ave cum să montăm plase fiind pădure. Ar trebui să tăiem copaci, să rămânem doar cu stânca să ne ancorăm plasele, ceea ce pe normele de mediu e imposibil", a declarat Alin Şerbănescu, CNAIR.

Acum, după moartea bărbatului, reprezentanţii CNAIR încearcă să găsească soluţii împreună cu autorităţile de mediu. Peste 65 de mii de maşini circulă zilnic pe DN7.

"Trebuie mai multă protecţie, sigur că da", spune un şofer.

Cum s-a petrecut accidentul

Şi Drumul Naţional unu a fost blocat de pietre si noroi dupa o furtună de câteva minute

"Cele mai afectate localităţi au fost Buşteni, Breaza de Jos, Măneciu Pământeni şi Comarnic. De asemenea, pe DN1, între Breaza de Jos şi Comarnic, circulaţia a fost blocată din cauza aluviunilor şi a unor alunecări de teren", a declarat Andreia Ursachi, purtător de cuvânt ISU Prahova.

Reprezenatantii companiei de drumuri spun ca rigolele nu au făcut faţă volumului mare de apă.

"Fantele din parapete există, numai că ele nu au fost calibrate pentru diluvii. Ele sunt gândite să preia apele pluviale când plouă normal. De ani de zile nu s-au mai sistematizat albiile râurilor, nu s-a mai consolidat malurile, s-a construit haotic şi s-au blocat", a declarat Alin Şerbănescu, CNAIR.

Localnicii din Buşteni, staţiune răvăşită de potop în urmă cu două zile, sunt convinşi că dezastrul din localitatea lor putea fi prevenit.

"Sus acolo s-a înfundat, la cabină. Să cureţe la pod. S-a înfundat cu lemne şi a ieşit afară", spune un localnic.

"Aici era apă mare, probabil. Aşa era. Până la geam la mine. Şi acolo unde se vede ţeava de gaze e o ţevuţă de scurgere de la balcoane, pe acolo a intrat mâl în balcon la mine. Aşa era, de două degete", a declarat o localnică.

"A fost ore întregi. M-am speriat şi mi-a fost frică. Am stat în casă şi ne uitam. Cu apa în casă. Am o vârstă dar aşa ceva nu am văzut", spun oameni.

Curtea aceasta, spre exemplu, a fost exact în calea şuvoaielor venite de pe Valea Jepilor Mici. Aici era un gard, a fost spulberat de cantităţi uriaşe de buşteni, bolovani, nisip, mâl şi apă care au intrat cu forţă foarte mare în această gospodărie. Acolo era un balansoar, acolo s-a adunat cea mai multă apă şi distrugerile au continuat la vale către DN1.

Autorităţile locale se pregătesc pentru următorele alerte de inundaţii.

"Avem două zone riscante, zona de sus, unde a fost blocat acel pod şi această zonă, ambele au fost şi se lucrează la decolmatarea lor. Situaţia e mai bună decât situaţia din dată de 19", a declarat Alexandru Florescu, primar Bușteni.

În zona telecabinei din Buşteni a fost ridicat un dig din saci de nisip pentru a opri apa. Până mâine la ora 12, râurile din Prahova şi Dâmboviţa sunt sub cod rosu de inundatii.