Doi verișori, de 10 și 11 ani, au murit înecați în râul Mureș, după ce au plecat la pescuit împreună cu un prieten. Aceștia au fost prinși de curenți și nu au mai reușit să iasă la mal. Între timp, scafandrii, pompierii cu trei bărci și un elicopter i-au căutat. Copiii au fost găsiți, iar medicii le-au aplicat manevrele de resuscitare, însă nu au mai putut fi salvați. Și în Dâmbovița a fost mobilizare după ce doi copii au fost văzuți dispărând în apele râului Argeș.

Rareş şi verişoara lui au plecat împreună cu un prieten să pescuiască pe râul Mureş. La un moment dat, copila de zece ani a vrut să se răcorească şi a intrat să se scalde. Nu a mai putut ieşi din apă, iar când a văzut că e în pericol, verişorul ei de 11 ani a sărit să o ajute. A fost însă şi el tras de curenţi.

"Copila s-a băgat în apă şi a văzut copilul că nu mai iese şi a mers după ea să o salveze. Şi nu a mai apucat să o salveze, că s-a înecat şi el, şi ea, amândoi", a declarat tatăl fetiţei.

Celălalt băiat de 9 ani care îi însoţea a fugit într-un suflet să ceară ajutor. După apelul la 112 a urmat o cursă contracronometru de salvare. Pentru a-i găsi mai repede a fost adus şi un elicopter.

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"M-a sunat cineva, o persoană şi a zis: "Haide repede că, copii s-au înecat - o fetiţă şi un băieţel", au spus bunicii băiatului înecat.

Scafandrii şi pompierii le-au dat de urmă după aproape un sfert de oră. Pentru cei doi verişori însă a fost mult prea târziu..

"Vizibilitatea în Mureş, la ora asta, e zero. Curent mare, vizibilitate zero, plus că fundul râului în zona asta e plin de bolovani foarte mari în care te poţi agăţa. Chiar s-au agăţat colegii la început. I-am asigurat cu o saulă ca să fie în siguranţă", a transmis Ovidiu Daniel Galeş, scafandru ISU Bistriţa-Năsăud.

Şi salvatorii din Dâmboviţa au fost în alertă ieri, după ce doi copii ar fi intrat să se scalde în apele râului Argeş şi nu au mai ieşit la suprafaţă.