Conducerea TAROM a fost revocată. Cristian Anghel este numit director general interimar

Conducerea TAROM a fost revocată. Mai precis, este vorba despre directorul general Bogdan Costas, iar noul director general este fostul director Operațiuni Sol, Cristian Anghel. Astfel, din noiembrie 2023 până în prezent, TAROM a avut patru directori.

Noul director general este Cristian Anghel, fost director de operațiuni la sol, după ce Bogdan Costas, fostul director general interimar, a refuzat, pe 17 iulie, postul permanent, deși câștigase concursul. Între fosta conducere și Ministerul Transporturilor ar fi existat mai multe divergențe.

Sindicatul Unit TAROM i-a cerut ieri ministrului interimar Radu Miruță schimbarea actualului Consiliu de Administrație, pe care îl consideră responsabil pentru rezultatele slabe ale companiei.

Urmează 7 luni de interimat pentru noua conducere. În acest timp, va fi organizat un alt concurs pentru mandat plin. Trebuie, de asemenea, stabilit bugetul pentru a fi trimis spre aprobare către Ministerul Transporturilor.

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Comunicatul TAROM

"Cristian Anghel, licențiat în Drept, cu specializări post universitare în Management și leadership și Managementul activităților antifraudă face parte din tânăra generație de manageri, cu expertiză academică și practică îndelungată, care s-a alăturat echipei TAROM din 2017. Până la momentul numirii sale în calitate de director general interimar al TAROM, Cristian Anghel a ocupat funcția de Director Operațiuni Sol.

Această numire s-a produs pe fundalul contextului de încredere acordat tineri generații de manageri formată în cadrul companiei. “Consiliul de Administrație al Tarom a luat în calcul stabilitatea și profesionalismul necesar companiei pentru atingerea principalelor obiective pe termen mediu, respectiv elaborarea bugetului anual pe indicatori actualizați și transmiterea sa spre aprobarea acționarului majoritar al companiei, alături de revizuirea planului de restructurare al TAROM, în baza unui calendar discutat cu Comisia Europeană. Obiectivul principal al echipei de management rămâne revitalizarea companiei și transformarea ei într-o organizație profitabilă și modernă, sustenabilă pe termen mediu și lung”, a declarat Dan Idolu, președintele Consiliului de Administrație al TAROM.

Mandatul domnului Cristian Anghel debutează efectiv din data de 22 iulie, odată cu revocarea contractului de mandat interimar al domnului Bogdan Costaș. Astfel toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al Tarom și a statului roman reprezentat de MT, în calitate de acționar al Tarom."

Motivele pentru care Bogdan Costaş a refuzat preluarea unui nou mandat

"În calitate de Director General al Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., având în vedere informaţiile din spatiu public, doresc să aduc la cunoştinţa opiniei publice, a partenerilor şi a întregii comunităţi din aviaţie decizia mea de a refuza oficial preluarea noului mandat de Director General, hotărâre transmisă Consiliului de Administraţie în data de 17 iulie 2026", a transmis Costaş, ca urmare a informaţiilor privind revocarea sa şi numirea la conduerea Tarom a lui Cristian Anghel.

Costaş prezintă motivele refuzului său:

1. Viziunea noului mandat oferit nu asigura cadrul de sustenabilitate necesar ci expunea direct operatorul naţional la un risc major de faliment pe care nu îl pot împărtăşi.

2. În ultimele luni, am fost singurul executiv TAROM care a identificat devierea Planului de Restructurare şi a iniţiat un dialog instituţional direct cu Comisia Europeană pentru ajustarea acestuia înainte de termenul limită din decembrie 2026.

3. În pofida propunerii conducerii executive de ajustare a Planului de Restructurare, avizată oficial de Consiliul de Administraţie prin HCA nr. 15 din 26 mai 2026 şi transmisă Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, nu am primit nicio reacţie, suport sau deschidere din partea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

4. Fără declanşarea formală a procedurii de notificare a Comisiei Europene privitoare la factorii care au dus la devierea indicatorilor din Planul de Restructurare înainte de scadenţa din decembrie 2026, TAROM riscă o decizie critică din partea Comisiei Europene de declasificare şi recuperare a ajutorului de stat, fapt ce ar fi fatal pentru companie.

5. Ca Director General, am decis să refuz acest mandat deoarece nu pot fi părtaş la o direcţie managerială şi instituţională care compromite viitorul companiei naţionale.

"Acceptarea contractului în forma propusă ar fi echivalat cu asumarea unui cadru managerial lipsit de instrumente, de susţinere instituţională şi de autonomie decizională, ducând TAROM direct spre faliment. Am refuzat acest mandat deoarece am obligaţia profesională şi morală de a nu valida un parcurs care pune în pericol chiar existenţa operatorului naţional", a mai afirmat Bogdan Costaş.