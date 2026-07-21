Au început examenele la facultăţil, dar şi înscrierile doar pe baza dosarului. Concurenţa e mai mare ca niciodată. Cel mai greu e la psihologie, unde 21 de candidati se lupta pentru un singur loc la buget. Chimia farmaceutică şi limbile străine au urcat în topul popularităţii anul acesta. La calculatoare sau inteligenţă artificială, concurenţa ajunge la 10 pe loc.

O generație mai numeroasă de absolvenți, dar și mai multe opțiuni luate în calcul de fiecare tânăr au dus la o concurență foarte mare la facultăți, mai ales în București.

„Am dat și la Contabilitate, și la Cibernetică, la ramurile din Cibernetică. Mă gândeam la Medicină mai demult, dar îmi place mai mult aici. Sper să fiu contabil, să îmi deschid firma mea. O să văd. Am văzut că sunt căutați mulți tineri în domeniul acesta, deci cred că o să fie foarte bine”, a declarat un candidat.

21 de candidaţi pe un loc

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După înscrieri, facultățile se laudă cu un număr-record de candidați. La ASE, de exemplu, la Drept sunt 14 tineri pe un singur loc de la buget, la Marketing – aproape 7, iar la Inteligență Artificială – aproape 4,3 candidați pe loc. La Medicină este Stomatologia. La Politehnică sunt Calculatoarele, cu 10 candidați pe loc. De văzut, însă, este și câți dintre acești tineri rămân la aceste opțiuni din toamnă.

„Este cel mai bun an de când sunt eu rector. Avem 13% dintre absolvenții de Bacalaureat din toată țara”, a declarat rectorul ASE.

Universitatea din București conduce în top. 21 de candidați luptă pentru un loc la Psihologie și 18 la Limbi Străine. La Chimie Farmaceutică se bat 17 concurenți pe un loc.

„A fost OK. M-am panicat la început. Cred că intru, să sperăm. Am avut foarte multe emoții. Am mai dat la UNIBUC, la Facultatea de Matematică și Informatică. Nu sunt așa decis, dar o să analizez opțiunile și o să vorbesc și cu familia mea”, spune un candidat.

„Este prima și singura opțiune. Trebuie să am încredere în mine. Mamă, să știi că am făcut bine, fără emoții”, a declarat un alt candidat.

La ASE s-a dat examen scris doar la Cibernetică și Drept. La restul facultăților au contat nota de la Bacalaureat și media din liceu.

„Ne-am înscris, ca primă opțiune, la AI. Este cea mai nouă facultate de la ASE și am zis că, dacă tot este moda aceasta cu inteligența artificială, de ce să nu profităm de această facultate? Pentru început, măcar peste 6.000 de lei, pentru că nu putem fi foarte optimiști. Nu ai cum​”, au declarat doi candidați.

Oriunde ar intra, cu toții abia așteaptă să experimenteze viața de student în Capitală.

„O să stau la căminul... privat. Sincer, prima oară am mers pe chiriile clasice, pentru închirierea unui apartament, doar că ori mi se părea prețul necinstit, ori nu era locația bună”, a declarat Teodor.

„Da. Nu este foarte departe, avem o relație strânsă. Mai vine el, mai venim noi. TAIE Ne vom adapta situației”, a declarat mama lui Teodor.

Studenții plătesc, în medie, 400 de lei pe lună la căminele de stat.