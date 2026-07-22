Cazul azilelor din Bihor, în vizorul Consiliului Europei. Se cere o anchetă independentă. Reacția lui Paşca

Consiliul Europei cere României să consolideze sistemul de îngrijire a persoanelor vârstnice și să pună drepturile rezidenților în centrul controalelor din azile. Într-o scrisoare adresată premierului Ilie Bolojan, comisarul Michael O'Flaherty avertizează asupra lipsei serviciilor, a finanțării insuficiente și a centrelor care funcționează fără licență. Oficialul solicită și o anchetă independentă în cazul Dumbrava, unde ar fi fost găzduite în condiții abuzive mii de persoane vulnerabile. Viorel Pașca respinge însă acuzațiile, susține că informațiile nu ar fi fost verificate și afirmă că la Dumbrava nu a funcționat niciodată un azil sau un centru ilegal.

Azilele din Bihor, în atenția Consiliului Europei. Ce i-a transmis lui Ilie Bolojan și replica lui Pașca

Comisarul salută progresele în reforma serviciilor sociale și dedicarea personalului care lucrează în centrele de îngrijire pentru persoanele vârstnice. În același timp, el își exprimă îngrijorarea cu privire la mai multe provocări, inclusiv recunoașterea insuficientă a rezidenților ca titulari deplini de drepturi, deficitul de servicii și dificultățile cu care se confruntă persoanele vulnerabile în accesarea serviciilor de îngrijire, scrie Agerpres.

Michael O'Flaherty recomandă dezvoltarea în continuare a sistemului de îngrijire, astfel încât acesta să răspundă nevoilor complexe și să asigure o mai bună integrare a serviciilor sociale și de sănătate.

Inspecțiile ar trebui să evalueze și starea de bine a rezidenților

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În ceea ce privește monitorizarea, comisarul recomandă ca inspecțiile din centrele de îngrijire să acorde o atenție mai mare stării de bine și drepturilor rezidenților, pe lângă verificarea respectării formale a standardelor. Totodată, el subliniază necesitatea unei finanțări adecvate și sustenabile, astfel încât furnizorii de servicii să poată oferi îngrijire în funcție de nevoi și la standardele corespunzătoare.

Vizita comisarului în România s-a concentrat asupra situației drepturilor omului ale persoanelor vârstnice care locuiesc în centre de îngrijire pe termen lung și face parte dintr-un demers mai amplu privind această temă în statele membre ale Consiliului Europei.

În cadrul vizitei, Michael O'Flaherty s-a întâlnit cu ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministru interimar al muncii, Dragoș Pîslaru, cu reprezentanți ai Ministerului Muncii și ai Ministerului Sănătății, ai Parchetului General, cu Avocatul Poporului, Renate Weber, cu reprezentanți ai Institutului Român pentru Drepturile Omului și ai societății civile. De asemenea, el a vizitat trei centre de îngrijire pe termen lung din București și Voluntari, unde a discutat cu rezidenți, angajați și reprezentanți ai autorităților locale.

Lipsa serviciilor îi afectează cel mai grav pe cei vulnerabili

În scrisoarea adresată premierului Bolojan după această vizită și transmisă în copie ministrului interimar al muncii, Dragoș Pîslaru, comisarul avertizează că lipsa serviciilor de îngrijire îngreunează accesul la acestea, în contextul îmbătrânirii populației și al creșterii nevoilor de îngrijire.

Potrivit comisarului, unele dintre cele mai vulnerabile persoane, inclusiv cele care trăiesc în sărăcie, au dizabilități sau probleme de sănătate mintală, ajung adesea să nu beneficieze de sprijinul necesar din cauza fragmentării sistemelor de asistență. În acest context, el recomandă dezvoltarea unui sistem capabil să răspundă nevoilor complexe ale beneficiarilor, în loc să se bazeze pe clasificări rigide.

Oficialul arată că inspecțiile se concentrează frecvent asupra respectării standardelor formale, fără a acorda suficientă prioritate persoanelor aflate în centrul acestor cerințe. El consideră utilă revizuirea metodelor de inspecție, astfel încât, alături de criteriile tehnice, să fie evaluată și respectarea efectivă a drepturilor și starea de bine a rezidenților.

Finanțarea serviciilor de îngrijire, o altă problemă majoră

În timpul vizitei au fost exprimate, de asemenea, îngrijorări privind caracterul adecvat și sustenabil al finanțării serviciilor de îngrijire pe termen lung. Comisarul recomandă alocarea de fonduri naționale și europene prin proceduri clare și accesibile, astfel încât furnizorii de servicii - majoritatea organizații fără scop lucrativ - să poată continua să ofere îngrijirea necesară, în funcție de nevoi și la standardele impuse.

Comisarul atrage atenția asupra centrelor de îngrijire care funcționează fără licență și solicită o investigație amănunțită și independentă în cazul Dumbrava. Potrivit scrisorii, datate 10 iulie, este vorba despre centrul de îngrijire fără licență din satul Dumbrava, județul Bihor, care ar fi găzduit mii de persoane vulnerabile în condiții abuzive și unde au fost înregistrate peste o mie de decese.

Autoritățile ar trebui să aplice mai strict condițiile de licențiere, să adopte modificările legislative necesare și să consolideze mecanismele de monitorizare, inclusiv prin sporirea sprijinului acordat Avocatului Poporului. De asemenea, comisarul recomandă instituirea unor canale accesibile prin care rezidenții să poată semnala probleme și solicita remedii, precum și sprijinirea organizațiilor neguvernamentale care promovează drepturile omului și demnitatea acestora.

De ce a persistat atât de mult situația de la Dumbrava

În scrisoare, Michael O'Flaherty salută intervenția recentă a DIICOT și transferarea rezidenților în spitale și centre de îngrijire autorizate. Totodată, el își exprimă îngrijorarea că situația de la Dumbrava a persistat atât de mult timp, în pofida avertismentelor repetate formulate de organizații ale societății civile și jurnaliști, precum și a recomandărilor Avocatului Poporului. Comisarul notează, de asemenea, că dezbaterea publică privind intervenția DIICOT s-a polarizat și că persoanele care au dezvăluit aceste abuzuri au fost ținta unor mesaje de ură în mediul online.

El subliniază că procedurile privind cazul Dumbrava trebuie desfășurate cu integritate și independență, iar circumstanțele, inclusiv cele privind decesele înregistrate, trebuie investigate în detaliu.

Totodată, comisarul recomandă analizarea și adoptarea unor prevederi legale suplimentare, inclusiv în domeniul penal, dacă este necesar, pentru combaterea funcționării centrelor ilegale. În încheiere, el încurajează autoritățile române să instituie proceduri clare pentru raportarea și investigarea deceselor din centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice, după modelul mecanismelor existente pentru persoanele cu dizabilități.

Reacţia lui Viorel Paşca

Viorel Paşca a publicat şi el o scrisoare deschisă adresată Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Michael O'Flaherty, în care contestă afirmaţiile din scrisoarea transmisă de acesta premierului României privind cazul Dumbrava şi susţine că informaţiile pe care s-a bazat oficialul european nu au fost verificate.

În scrisoarea deschisă, postată pe Facebook, Paşca afirmă că a citit cu interes mesajul transmis de Michael O'Flaherty prim-ministrului României şi apreciază preocuparea acestuia pentru persoanele vulnerabile, însă critică referirile la activitatea desfăşurată la Dumbrava.

"Nu ştiu de unde aţi primit informaţii dar cred că de oriunde ar fi fost, ar fi trebuit să verificaţi întâi dacă sunt adevărate iar cei care vi le-au furnizat sunt surse credibile şi au probe în acest sens. Nu uitaţi că prezumţia de nevinovăţie ar trebui să funcţioneze şi pe teritoriul României", se arată în document.

Referindu-se la menţiunea privind existenţa unor "centre ilegale", Viorel Paşca respinge această caracterizare.

"Pot să vă spun că niciodată Dumbrava nu a funcţionat ca un centru sau azil. Toate locaţiile au fost de fapt case de locuit în care locuiau cetăţeni români care aveau domiciliul acolo. Niciunul nu a locuit ilegal, nu a fost sechestrat, abuzat sau torturat cum s-a vehiculat în presă. Cei care au vrut să plece au plecat când au vrut şi au revenit de bună voie când au dorit", a afirmat acesta.

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