Poliţiştii locali din Sectorul 6 au făcut o descoperire uluitoare. Aflaţi în patrulă, agenţii au dat peste o posibilă reţea de cerşetorie.

Mai întâi, agenţii au observat o femeie în scaun cu rotile care cerşea mila trecătorilor. Femeia a fost legitimată, iar poliţiştii şi-au continuat deplasarea, doar că un detaliu le-a atras atenţia.

Suspect de aproape de locul în care se afla femeia care cerşea era parcat un bolid de lux. Maşina a fost verificată, iar rezultatele au fost neaşteptate. Vehiculul aparţinea chiar mamei femeii care cerşea. Mai mult, cercetările ulterioare au scos la iveală că atât mama, cât şi fiica figurează ca locuind la aceeaşi adresă, mai exact într-o localitate din judeţul Bacău. Toate aceste informaţii puse la cap au condus spre suspciunea că ar putea exista o reţea de cerşetorie sau una de exploatare a persoanelor cu handicap.

Astfel, poliţiştii locali i-au sesizat pe colegii lor de la Secţia 22 care au preluat ancheta, iar DGASPC a fost informat despre caz pentru a putea acorda asistenţă femeii în scaun cu rotile.

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