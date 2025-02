- "Sunt Domnul Cucu. Nu dau bani, dar dau de lucru". Anunţ de angajare inedit al unui medic din Focşani: are nevoie de 5 pediatri - Facebook/Prefectura Vrancea

"Păi au fost mult mai multe anunţuri de cea mai mare seriozitate, la care nu s-a uitat nimeni, bănuiesc, nu am primit niciun feedback, în decurs de 7-8 luni de când căutăm noi oameni pentru Secţia de pediatrie. Suntem foarte puţini medici rămaşi, 3 la număr adică, şi noi 3 ne ocupăm de tot judeţul, e cam dificil şi de asta căutăm forţă de muncă proaspătă, orice forţă de muncă la urma urmei şi m-am gândit să mai schimb un pic şi stilul de abordare, poate totuşi am mai mult succes", a precizat medicul care a făcut anunţul.

"Remuneraţie mică, după buget"

"E o vorbă din popor, mie nu mi s-a părut ceva nou, ceva deosebit, este o chestie pe care bunicii mei o foloseau cel mai des, când se duceau la cineva unde lucrau mai pe degeaba, ne-a chemat domnul Cucu, şi de aici şi începutul anunţului, ca să zic aşa", a relatat medicul. La Focşani este nevoie de trei medici pe Secţia de pediatrie şi de doi medici în Ambulator. Linia de gardă este asigurată în condiţii dificile în acest moment. Garda este completată cu ajutorul unor medici veniţi de la alte spitale.

"Noi avem nevoie de 3 medici în secţie, iar doi în Ambulator, 5 medici ne-ar trebui ca să avem şi noi formatul complet. Este asigurată linie de gardă non stop în Pediatrie cu sacrificiul nostru şi al câtorva medici care vin din exterior, de la alte spitale, lucrează în alte spitale şi vin să ne ajute cu gărzile. Problema este că numărul pacienţilor fiind mare, se prezintă mulţi la spital, se internează care e de internat, iar pacienţii internaţi ne rămân nouă, medicilor de pe secţie, noi fiind doar trei inşi e cam dificil să-ţi faci treaba în condiţii optime, cu atenţia care trebuie fiecărui pacient", a explicat medicul.

"La vreo jumătate de oră după ce am pus anunţul m-a abordat cineva şi chiar a fost o surpriză foarte plăcută, este medic rezident momentan la Iaşi şi mi-a promis că o să ne ajute. La Spitalul Judeţean din Focşani sunt arondate toate comunele şi oraşul Focşani. Şi oraşul Mărăşeşti, şi oraşul Adjud, toate aceste oraşe mai mititele nu mai au linie de gardă permanentă, pediatrie şi toţi pacienţii se adresează doar la Focşani, ceea ce face ca adresabilitatea să fie mare. Ca şi persoane care se prezintă în gardă în timpul săptămânii sunt cam între 40 şi 60 de persoane pe zi, în week end se dublează, nu mai sunt medici de familie, nu mai sunt alte oportunităţi şi toţi care vin se prezintă aici. Iar bolnavii care se prezintă încarcă foarte mult liniile de urgenţă, fiind o singură persoană şi în triajul de pediatrie unde vede practic urgenţele, şi în secţie, sus, unde sunt pacienţii internaţi, trebuie să se împartă în două părţi, e un pic dificil, dar dacă am fi mai mulţi, treaba s-ar împărţi şi ar fi mai uşor", a explicat medicul.

"Remuneraţia e după buget, toate vin de la bugetul de stat, noi, fiind spital de stat, suntem plătiţi cu o anumită sumă în funcţie de gradul fiecărui medic, rezidentul fiind cel mai slab plătit, medicul primar fiind cel mai bine plătit. Dar per ansamblu gărzile sunt foarte slab plătite şi de asta lumea evită să facă gărzi, având în vedere că este mult mai uşor de făcut acei bani într-un privat, fără să stai toată noaptea, fără să ai parte de cazuri grave care să te pună în dificultate", a precizat medicul.

"Eu dacă aş fi tânăr acum şi aş vrea să lucrez într-un spital, aş vrea totuşi să mi se ofere şi nişte facilităţi, tinerii de obicei au şi ei nevoile lor, au nevoie de locuinţă de serviciu, au nevoie de o primă de instalare, au nevoie de o decontare de transport eventual, dacă nu sunt din localitate, cu care să-i mai ajutăm pe lângă salariul pentru munca prestată. A doua chestie ar fi plata gărzilor. Am văzut în alte spitale, la un număr de gărzi, 3, 4, 5 mai multe, să primeşti o primă, în funcţie de performanţa fiecăruia. O gardă de săptămână este în jur de 600 de lei la medic primar, la medicul rezident este în jur de 300 de lei, o gardă. O gardă de weekend este în jur de 1.000 de lei, o gardă de sâmbătă are cele mai multe ore, 24 de ore de weekend, duminica sunt 16 ore de weekend şi restul de săptămână, cum ar fi, de la 12 noaptea, luni. Cu trei consultaţii în privat ţi-ai făcut o gardă, lumea evită. Dacă ar fi un pic mai stimulat sistemul, am atrage medici", a explicat pentru News.ro şeful secţiei de pediatrie de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Focşani.

