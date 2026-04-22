Accident mortal în apropiere de Cluj-Napoca. Un tânăr de 21 de ani a murit după ce a fost spulberat de un tren. Se pare că băiatul traversa calea ferată printr-un loc nepermis.

Anchetatorii spun că toate indiciile duc spre un accident nefericit și exclud varianta unei sinucideri. Totul s-a întâmplat marți dimineață, în jurul orei 10, când tânărul de 21 de ani mergea cu dosarul în mână pentru a se înscrie la școala de șoferi.

Pentru a ajunge în stația de autobuz, avea de traversat o cale ferată printr-un loc în care trenurile circulă cu o viteză extrem de mare, pentru că șinele au fost recent modernizate. Nu a observat trenul care circula pe relația Cluj-Napoca–Budapesta și care l-a izbit în plin. Mecanicul locomotivei le-a spus anchetatorilor că l-a somat în repetate rânduri acustic pe tânăr, dar acesta nu a avut nicio reacție, ca și cum nu ar fi auzit.

Și anchetatorii cred acest lucru, pentru că lângă trupul neînsuflețit au găsit și căștile de la telefonul tânărului, pe care, cel mai probabil, în momentul accidentului le avea în urechi.

Alex Prunean

