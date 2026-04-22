Video Tânăr din Cluj, spulberat de tren. Mergea să se înscrie la școala de șoferi şi ar fi avut căştile în urechi

Accident mortal în apropiere de Cluj-Napoca. Un tânăr de 21 de ani a murit după ce a fost spulberat de un tren. Se pare că băiatul traversa calea ferată printr-un loc nepermis.

de Alex Prunean

la 22.04.2026 , 14:00

Anchetatorii spun că toate indiciile duc spre un accident nefericit și exclud varianta unei sinucideri. Totul s-a întâmplat marți dimineață, în jurul orei 10, când tânărul de 21 de ani mergea cu dosarul în mână pentru a se înscrie la școala de șoferi.

Pentru a ajunge în stația de autobuz, avea de traversat o cale ferată printr-un loc în care trenurile circulă cu o viteză extrem de mare, pentru că șinele au fost recent modernizate. Nu a observat trenul care circula pe relația Cluj-Napoca–Budapesta și care l-a izbit în plin. Mecanicul locomotivei le-a spus anchetatorilor că l-a somat în repetate rânduri acustic pe tânăr, dar acesta nu a avut nicio reacție, ca și cum nu ar fi auzit.

Și anchetatorii cred acest lucru, pentru că lângă trupul neînsuflețit au găsit și căștile de la telefonul tânărului, pe care, cel mai probabil, în momentul accidentului le avea în urechi.

Alex Prunean
Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

cluj-napoca cluj tren accident
Miliardarul apropiat de Mircea Lucescu a cumpărat cel mai scump apartament din istorie. Suma uluitoare plătită
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare
Meko, acuzat că a furat mașina pe care i-o vânduse unui băiat! Declarații halucinante
