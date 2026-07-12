Premieră medicală la Iaşi, ieri, acolo unde s-a realizat primul transplant de cord. Dacă până acum eram obişnuiţi ca această intervenţie să fie făcută la Târgu Mureş, de această dată, din cauza stării de sănătate a beneficiarului, medicii Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași au făcut această operaţie. Iar pe lângă bărbatul care a primit o inimă sănătoasă, alţi trei pacienţi au de acum o nouă şansă la viaţă, după două prelevări consecutive de organe.

Familiile celor dei doi pacienţi, aflaţi în moarte cerebrală, au luat una dintre cele mai grele decizii. Decizii dureroase, dar care au oferit şansa la viaţă altor patru oameni.

"S-au prelevat ficat, rinichi, cornee, os, tendon, cordul şi plămânii. Aş vrea să mulţumesc pe această cale, familiilor donatorilor care au avut mărinimia de a dona organe, şi colegilor mei, tuturor echipelor medicale, echipei de ATI", spune Raluca Neagu, coordonator regional centru transplant Iași.

Maratonul prelevărilor a început în zorii zilei, iar starea de sănătate a unuia dintre beneficiari i-a făcut pe medicii de la Institutul de Boli Cardiovasculare să ia decizia de a face primul transplant de cord din Iaşi.

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"Lucrurile au mers bine şi ne bucurăm. Pacientul acesta pe care l-am operat, care a primit inima, nu ajungea la sfârşitul lunii, practic era foarte grav", a declarat dr Grigore Tinica, Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi.

Intervenţia a fost extrem de dificilă, dar la final s-a transformat într-un real succes.

"Totul e contracronometru şi cu sincronizarea echipelor, dar a fost bine. În primul rând când se recoltează plămânii, e mai dificil pentru cord. A trebuit să aşteptăm echipa din Italia", a declarat dr Grigore Tinica, Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi.

Procedura marchează extinderea capacității de realizare a transplanturilor complexe în centrul universitar ieșean, iar beneficiarii sunt persoane de 28, 42, 45 şi 58 de ani.