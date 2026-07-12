Iranul anunţă închiderea Strâmtorii Ormuz. SUA au replicat cu un nou val de atacuri

Iranul a anunţat duminică închiderea Strâmtorii Ormuz "până la noi ordine" după ce forţele sale armate au tras asupra unei nave care urma o "un traseu neautorizat", iar SUA au lansat o nouă serie de lovituri ca represalii, punând în pericol acordul de încetare a focului între cele două părţi, relatează AFP.

"Mai multe nave au încercat să parcurgă o rută neautorizată şi au ignorat avertismentele şi apelurile noastre", au scris Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, într-un comunicat pe Telegram.

"O navă care pusese în pericol securitatea maritimă, dezactivându-şi transponderul a fost lovită de tiruri de avertisment şi oprită", au continuat ei.

În replică, Comandamentul Central al armatei americane (Centcom) a anunţat lovituri împotriva Iranului, aceasta fiind a treia serie după cele de marţi. Media iraniene au informat despre explozii în sudul ţării, la Bandar Abbas, Sirik şi pe insula Qeshm.

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"Iranul a făcut o alegere proastă. Acum plătesc", a scris pe X ministrul american al apărării, Pete Hegseth.

Nava lovită sub pavilion cipriot

Potrivit Centcom, nava lovită de Iran este GFS Galaxy, un portcontainer care arbora pavilion cipriot. "Un membru al echipajului civil este dat dispărut, iar nava nu este în măsură să-şi continue drumul din cauza unui incendiu declanşat la bord şi a daunelor importante suferite la sala maşinilor", a detaliat comandamentul.

Potrivit agenţiei britanice de securitate maritimă UKMTO, atacul a avut loc la circa 17 km est de peninsula Moussandam, care aparţine sultanatului Oman. Iranul a anunţat totodată că închide din noua Strâmtoarea strategică Ormuz, prin care tranzita în timp de pace o cincime din comerţul mondial cu hidrocarburi.

"Strâmtoarea Ormuz va fi închisă până la noi ordine şi până la sfârşitul intervenţiilor americane în această regiune; nicio navă nu va fi autorizată să o traverseze", au scris Gardienii, ameninţând totodată că vor ataca "cu severitate" bazele americane din Golf în cazul unei "noi agresiuni".

Până în prezent, Teheranul autorizează un singur culoar de navigaţie, de-a lungul coastelor sale, şi exclude orice revenire la situaţia de dinainte de război când trecerea prin Strâmtoarea Ormuz era gratuită, SUA contestând noile dispoziţii.

Statele Unite bombardaseră deja Iranul în noaptea de marţi spre miercuri, iar apoi în cursul nopţii următoare, după ce a imputat Teheranului responsabilitatea atacurilor împotriva unor nave comerciale. Drept represalii, Iranul a lovit ţinte în Kuweit, Bahrain şi Qatar.

Washingtonul şi Teheranul au semnat în 17 iunie un memorandum de înţelegere, însoţit de o încetare a focului, acordându-şi 60 de zile pentru a găsi o soluţie definitivă războiului declanşat în 28 februarie printr-un atac americano-israelian împotriva Iranului.

De atunci, preşedintele american Donald Trump a afirmat în mai multe rânduri că această încetare a focului era "terminată" din cauza atacurilor iraniene împotriva unor nave, autorizând în acelaşi timp continuarea convorbirilor cu Iranul.

Reprezentantul iranian la ONU, Amir Saeid Iravani, a avertizat la rândul său că ţara lui nu se va simţi obligată să respecte memorandumul de înţelegere dacă americanii "continuă să nu-şi îndeplinească obligaţiile".

Ghidul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a avertizat sâmbătă că "răzbunarea" este "inevitabilă" după funeraliile tatălui şi predecesorului său Ali Khamenei, ucis la începutul atacurilor americano-israeliene.

"Îi spun ghidului nostru martir că jurăm să-i răzbunăm sângele pur şi al tuturor martirilor din cele două războaie", a scris Mojtaba Khamenei, desemnat ghid suprem în martie, dar care nu a apărut în public de atunci. "Această răzbunare este voinţa naţiunii noastre şi ea trebuie să se împlinească, inevitabil".

"Aceşti criminali, ale căror nume figurează pe o listă vor duce în mormântul lor dorinţa unei morţi liniştite în propriul pat", a adăugat el.

Donald Trump a acuzat vineri Iranul că vrea să-l asasineze şi a promis încă o dată "să decimeze şi să distrugă complet toate regiunile Iranului" dacă acesta încearcă să o facă.