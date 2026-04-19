Video Un bărbat de 77 de ani a intrat cu maşina în mai mulţi oameni în Călăraşi. Ar fi încurcat frâna cu acceleraţia

Momente de panică la un târg din judeţul Călăraşi. Un şofer de 77 de ani a intrat cu maşina într-un grup de oameni... din greşeală. Susţine că a încurcat pedala de frână cu cea de acceleraţie. Patru oameni au fost răniţi şi au avut nevoie de îngrijirea medicilor. 

de Ana Grigore

la 19.04.2026 , 19:29

Accidentul a avut loc în primele ore ale dimineții, în localitatea Mânăstirea din judeţul Călăraşi. Bărbatul de 77 de ani ar fi încercat să parcheze în zona târgului, însă, potrivit anchetatorilor, în loc să apese frâna ar fi apăsat accelerația. Maşina a intrat în plin într-un grup de oameni aflaţi la cumpărături.

Patru persoane au fost rănite, iar trei dintre ele au ajuns la spital. În stare gravă este o femeie de 63 de ani, care a suferit o fractură la coloană şi a fost transportata de urgenţă cu un elicopter SMURD  la Spitalul Floreasca din Capitală.

În urma impactului, şoferul de 77 de ani s-a ales cu un atac de panică. Poliţiştii l-au testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Ana Grigore
Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

