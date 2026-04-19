Momente de panică la un târg din judeţul Călăraşi. Un şofer de 77 de ani a intrat cu maşina într-un grup de oameni... din greşeală. Susţine că a încurcat pedala de frână cu cea de acceleraţie. Patru oameni au fost răniţi şi au avut nevoie de îngrijirea medicilor.

Accidentul a avut loc în primele ore ale dimineții, în localitatea Mânăstirea din judeţul Călăraşi. Bărbatul de 77 de ani ar fi încercat să parcheze în zona târgului, însă, potrivit anchetatorilor, în loc să apese frâna ar fi apăsat accelerația. Maşina a intrat în plin într-un grup de oameni aflaţi la cumpărături.

Patru persoane au fost rănite, iar trei dintre ele au ajuns la spital. În stare gravă este o femeie de 63 de ani, care a suferit o fractură la coloană şi a fost transportata de urgenţă cu un elicopter SMURD la Spitalul Floreasca din Capitală.

În urma impactului, şoferul de 77 de ani s-a ales cu un atac de panică. Poliţiştii l-au testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Ana Grigore

