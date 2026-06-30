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Un bărbat din Bârlad aflat în drum spre un consult medical, resuscitat după trei stopuri cardio-respiratorii

Un bărbat din Bârlad aflat în drum spre un consult medical, resuscitat după trei stopuri cardio-respiratorii Un bărbat din Bârlad aflat în drum spre un consult medical, resuscitat după trei stopuri cardio-respiratorii - Shutterstock
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Nicu Tatu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.06.2026, 18:41 | Modificat la 30.06.2026, 18:45

Un bărbat în vârstă de 72 de ani din Bârlad a fost resuscitat de medici după ce a suferit trei stopuri cardio-respiratorii, în timp ce se afla în drum spre un consult medical la Iași. Primul episod a avut loc într-un taxi, în zona Râpa Galbenă, iar intervenția rapidă a echipajelor SMURD a făcut posibilă stabilizarea temporară a pacientului, care a fost ulterior transportat la spital în stare critică.

Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, doctor Diana Cimpoeşu, a declarat că bărbatul venise cu trenul la Iaşi pentru o programare la Secţia de Gastroenterologie a Spitalului Militar. În timp ce se deplasa cu taxiul spre unitatea medicală, i s-a făcut rău şi şi-a pierdut cunoştinţa, potrivit Agerpres.

"La sosirea echipajului de terapie intensivă mobilă, bărbatul se afla în stop cardio-respirator, în asistolă. Manevrele de resuscitare au durat aproximativ 25 de minute, timp în care pacientul a prezentat şi un episod de fibrilaţie ventriculară. Medicii au reuşit să îi restabilească circulaţia, însă ulterior acesta a mai suferit încă două stopuri cardio-respiratorii, fiecare fiind reversat după aproximativ patru minute de resuscitare", a explicat Diana Cimpoeşu.

Conform acesteia, bătrânul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului "Sf. Spiridon" din Iaşi, unde a ajuns în comă post-resuscitare, fiind intubat şi ventilat mecanic. De asemenea, el a dezvoltat o pneumonie de aspiraţie.

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"Pacientul era cunoscut cu sindrom coronarian cronic, leziuni bicoronariene, hipertensiune arterială şi obezitate. Starea sa rămâne critică", a precizat Diana Cimpoeşu.

Nicu Tatu
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