Un bărbat din comuna Todireni, judeţul Botoșani, a vrut să-i dea foc soţiei, dar gestul s-a întors împotriva sa. Acum, bărbatul e în stare critică la spital.

- Un bărbat din Botoşani a turnat benzină pe soţie, dar şi-a dat lui foc. Acum, se zbate între viaţă şi moarte - Profimedia

Potrivit Monitorul de Botoşani, bărbatul de 39 de ani a vrut să-şi incendieze soţia într-un acces de furie. A turnat benzină pe femeie, dar flăcările l-au cuprins pe el. Focul s-a extins şi la locuinţă şi la anexele gospodăriei.

Arsuri pe 70% din suprafaţa corpului

Pompierii au stins incendiul izbucnit după autoincendierea accidentală, iar echipajele medicale l-au preluat pe bărbat. Acesta a suferit arsuri pe 70% din suprafaţa corpului şi se află în stare extrem de gravă. Tocmai pentru că situaţia acestuia era una complicată, la faţa locului a fost chemată şi o autospecială SMURD pentru Terapie Intensivă.

Articolul continuă după reclamă

Cazul a fost preluat ulterior de Poliţie care deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii acestui incident. Cercetările se desfăşoară sub suspiciunea unei tentative de omor.