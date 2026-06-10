Observator » Evenimente » Un bărbat din Botoşani a turnat benzină pe soţie, dar şi-a dat lui foc. Acum, se zbate între viaţă şi moarte

Un bărbat din Botoşani a turnat benzină pe soţie, dar şi-a dat lui foc. Acum, se zbate între viaţă şi moarte

Un bărbat din Botoşani a turnat benzină pe soţie, dar şi-a dat lui foc. Acum, se zbate între viaţă şi moarte - Un bărbat din Botoşani a turnat benzină pe soţie, dar şi-a dat lui foc. Acum, se zbate între viaţă şi moarte - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Un bărbat din comuna Todireni, judeţul Botoșani, a vrut să-i dea foc soţiei, dar gestul s-a întors împotriva sa. Acum, bărbatul e în stare critică la spital.

Potrivit Monitorul de Botoşani, bărbatul de 39 de ani a vrut să-şi incendieze soţia într-un acces de furie. A turnat benzină pe femeie, dar flăcările l-au cuprins pe el. Focul s-a extins şi la locuinţă şi la anexele gospodăriei.

Arsuri pe 70% din suprafaţa corpului

Pompierii au stins incendiul izbucnit după autoincendierea accidentală, iar echipajele medicale l-au preluat pe bărbat. Acesta a suferit arsuri pe 70% din suprafaţa corpului şi se află în stare extrem de gravă. Tocmai pentru că situaţia acestuia era una complicată, la faţa locului a fost chemată şi o autospecială SMURD pentru Terapie Intensivă.

Articolul continuă după reclamă

Cazul a fost preluat ulterior de Poliţie care deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii acestui incident. Cercetările se desfăşoară sub suspiciunea unei tentative de omor.

botosani incendiu pompieri politie spital
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.