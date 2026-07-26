Premieră medicală în România. O pacientă conectată la ECMO, transportată cu un elicopter Black Hawk

O pacientă în vârstă de 18 ani, aflată în stare critică și dependentă de un sistem de oxigenare extracorporală (ECMO), a fost transferată în premieră de la Craiova la București cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Misiunea, desfășurată în noaptea de 25 spre 26 iulie, marchează o etapă importantă în dezvoltarea capabilităților aeromedicale și a medicinei de urgență din România.

Transfer de urgență către centrul ECMO de la Spitalul Floreasca

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), operațiunea a fost coordonată de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), în colaborare cu UPU-SMURD București.

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Pacienta a fost transportată de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova către centrul specializat în terapia ECMO din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București - Floreasca, folosindu-se un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI.

Autoritățile subliniază că viteza mare de deplasare, autonomia și spațiul generos al aeronavei au permis reducerea semnificativă a timpului de transfer și transportul în condiții optime al unei paciente aflate într-o stare critică.

Pacienta a fost stabilizată înainte de decolare

Înaintea zborului, o echipă multidisciplinară ECMO de la Spitalul Floreasca s-a deplasat la Craiova pentru evaluarea pacientei și inițierea tratamentului. Cei trei medici, specializați în medicină de urgență, terapie intensivă și chirurgie cardiovasculară, au realizat canularea pacientei, au inițiat terapia ECMO și au stabilizat-o înainte ca aceasta să fie îmbarcată în elicopter.

Pe durata zborului către București, echipa medicală a monitorizat permanent starea pacientei și funcționarea sistemului ECMO, până la predarea acesteia în centrul specializat de la Spitalul Floreasca.

O premieră pentru echipa ECMO a Spitalului Floreasca

IGSU precizează că aceasta este prima misiune de transfer aeromedical interclinic al unui pacient asistat ECMO realizată de echipa multidisciplinară a Spitalului Clinic de Urgență București – Floreasca. Operaționalizarea acestei capabilități a fost posibilă inclusiv datorită pregătirii recente a celor trei medici într-un centru de specialitate din Germania, instruire realizată cu sprijinul Fundației pentru SMURD.

Ce este terapia ECMO și de ce este atât de dificil un astfel de transport

ECMO (oxigenarea extracorporală cu membrană) este una dintre cele mai complexe forme de suport vital utilizate în medicina modernă, fiind destinată pacienților aflați în stare critică, atunci când inima și/sau plămânii nu mai pot susține funcțiile necesare menținerii vieții.

Transportul unui pacient conectat la un astfel de sistem presupune o coordonare extrem de complexă, echipamente medicale specializate și personal cu un nivel ridicat de pregătire.

Reprezentanții IGSU precizează că România a mai efectuat în ultimii ani misiuni similare prin echipe medicale din centrele universitare din Iași și Oradea, folosind elicoptere SMURD și Black Hawk. Noua misiune extinde însă această capacitate și la nivelul Spitalului Clinic de Urgență București - Floreasca, consolidând accesul pacienților critici la tratamente de înaltă complexitate în sistemul național de urgență.