Un șofer de 36 de ani fără permis a pus pe jar polițiștii din Ilfov. A lovit un agent și a fugit cu mașina

Un șofer fără permis de conducere a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor din Bragadiru și a încercat să fugă de oamenii legii. În timpul urmăririi, bărbatul a rănit un polițist la mână. Acesta a fost prins ulterior, iar anchetatorii au stabilit că nu deținea permis de conducere.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov au anunţat că, sâmbătă seară, poliţiştii din Bragadiru au urmărit un şofer care nu a vrut să oprească la semnal.

"Autoturismul în cauză a fost urmărit de poliţişti pe mai multe străzi din oraşul Bragadiru. Astfel, în vederea opririi acestuia, au participat mai multe echipaje de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, care au acţionat pentru a opri autoturismul, în zona străzii Intrarea Diamantului. La un moment dat, conducătorul auto ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi pătruns pe acostament, în direcţia poliţiştilor aflaţi în dispozitivul de oprire", au declarat reprezentanţii IPJ Ilfov.

Aceştia au adăugat că unul dintre poliţişti a făcut semnalul de oprire, dar şoferul nu s-a conformat şi l-a accidentat cu maşina în zona mâinii, continuându-şi deplasarea.

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Autoturismul a fost găsit de poliţişti abandonat pe DN 6, în Bragadiru. La faţa locului a fost chemat un echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri poliţistului.

"În urma activităţilor desfăşurate, la scurt timp, conducătorul auto a fost identificat de poliţişti, fiind vorba despre un bărbat de 36 de ani, stabilindu-se că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de 8 noiembrie a.c., față de acesta a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, fiind încarcerat în Arestul Central.", a menţionat sursa citată.