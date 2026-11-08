Ce se ştie până acum despre atacul armat cu 6 morţi din Cracovia. Două zile de doliu naţional în Polonia

Polonia îşi plânge morţii după atacul armat care a îngrozit Cracovia. Șase oameni au fost uciși și alți 16 au fost răniți, după ce un tânăr de 24 de ani a deschis focul la întâmplare în Piața Centrală, una dintre cele mai aglomerate zone turistice ale orașului. Atacatorul a intrat în piață cu un Subaru negru, iar în jurul orei 15:00 a început să tragă asupra trecătorilor, direct din mașină.

Tânărul purta haine de camuflaj, o vestă antiglonț şi avea asupra lui mai multe arme și o cantitate mare de muniție. Purtătorul de cuvânt al poliţiei, Andrzej Fijolek, a declarat pentru postul de televiziune TVN 24 că atacatorul a folosit o puşcă AR-15 şi deţinea un permis de port-arme. Agenția de știri poloneză PAP a relatat, pe baza unor fotografii, că arma părea să fie echipată cu un dispozitiv menit să îmbunătățească precizia de tragere.

Conform relatărilor din presă, mașina atacatorului s-a ciocnit cu un alt vehicul la o intersecție în timp ce fugea de la locul faptei. Apoi el a sărit din mașină și a deschis focul asupra polițiștilor, care au ripostat și l-au rănit. Suspectul a fost imobilizat și dus la spital, unde a fost supus mai multor operaţii. Printre cei șase oameni uciși, patru femei şi doi bărbaţi, se află și un cetățean britanic; alți răniți sunt cetățeni din mai multe țări, printre care Portugalia, Rusia, Germania și Austria, scrie TVP World.

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Doi poliţişti au fost răniţi în timpul schimbului de focuri. Cei doi, dintre care unul a suferit răni grave, se află într-o stare stabilă, în urma unor intervenţii chirurgicale. Ministrul Justiţiei a făcut un apel pentru donarea de sânge în beneficiul unuia dintre poliţiştii răniţi.

Ministrul de interne Marcin Kierwinski a lăudat reacţia rapidă a poliţiei, afirmând că agenţii au deschis focul asupra atacatorului în mai puţin de trei minute de la primirea primei alerte de urgenţă, împiedicând astfel pierderi de vieţi omeneşti şi mai mari.

Eroii care au oprit măcelul

Artur Moranski și Jakub Kulik sunt cei doi polițiști care au reuşit să-l oprească pe atacatorul din Cracovia. Înainte să intre în Poliție, Jakub Kulik a făcut parte din Brigada 6 Aeropurtată a armatei poloneze. Foștii săi camarazi au lansat un apel pentru donarea de sânge, după ce polițistul a ajuns în stare critică la spital.

Cine este autorul atacului din Polonia

Primele informații despre suspect conturează un portret îngrijorător. Autoritățile spun că tânărul, pe nume Michal O., a fost influenţat de ideologia de extremă dreapta şi are opinii "ultranaţionaliste". Cei care îl cunoșteau îl descriu drept o persoană retrasă, tăcută, interesată de simbolurile militare din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și de uniformele militare.

Ministerul Apărării din Polonia a infirmat speculațiile potrivit cărora suspectul ar fi fost militar în activitate sau fost militar.

Ancheta a luat o turnură și mai gravă după ce polițiștii au descoperit alte trei cadavre în locuința suspectului, din orașul Ostrowiec Swietokrzyski. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, ar fi vorba despre părinții și sora acestuia, o tânără de aproximativ 20 de ani.

O dronă a fost folosită pentru a verifica interiorul proprietăţii din Ostrowiec Swietokrzysk, iar presa locală a declarat că locuitorii au fost evacuaţi în timpul percheziţiilor efectuate de poliţia antiteroristă. În Polonia au fost decretate două zile de doliu național, duminică și luni. Și autoritățile din Cracovia au anunțat o perioadă de doliu local.

Polonezii, pregătiţi pentru situaţii de criză

Atacul are loc într-o țară în care securitatea și pregătirea populației pentru situații de criză au devenit priorități naționale. Polonezii trăiesc de mult timp cu teama unei posibile agresiuni din partea Rusiei, iar războiul din Ucraina a amplificat aceste îngrijorări. În ultimii ani, autoritățile au dezvoltat programe prin care oamenii obișnuiți învață cum să reacționeze în cazul unui atac sau al unei situații de urgență, scrie TVP World.

Polonia nu se bazează doar pe pregătirea armatei. Există programe prin care civilii pot învăța să acorde primul ajutor, să recunoască alertele de pericol, să se adăpostească în cazul unui atac aerian și să se pregătească pentru o eventuală evacuare.

La finalul lunii august, peste 154.000 de oameni au participat la un exercițiu național de pregătire, în cadrul căruia au învățat cum să recunoască semnalele de alarmă, unde să caute adăpost și ce trebuie să pună într-un rucsac de urgență.