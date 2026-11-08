Rămășițe umane, descoperite pe un petrolier atacat lângă Sulina. Șapte marinari dispăruseră fără urmă

O descoperire macabră a fost făcută la bordul unei nave lovite de o dronă în Marea Neagră, la doar 24 de kilometri de Sulina. Rămășițe umane au fost găsite în timpul lucrărilor de reparații efectuate într-un șantier naval din Bulgaria. Potrivit unor surse din anchetă, citate de AFP, ar putea fi vorba despre șase victime, însă numărul exact nu a fost confirmat. Șapte marinari au fost dați dispăruți după atacul din 15 octombrie, iar ceilalți cinci membri ai echipajului au fost salvați. Procurorii au dispus teste ADN pentru identificarea victimelor.

Rămășițele au fost găsite în timpul operațiunilor de curățare a resturilor, în timp ce nava se afla în reparații în Bulgaria, potrivit unui comunicat al parchetului din orașul Varna, potrivit NewsofBahrain.

Au fost dispuse teste ADN pentru a stabili identitatea victimelor.

Deși procurorii nu au identificat nava, aceștia au precizat că aceasta naviga sub pavilionul San Marino, ceea ce corespunde cu înregistrarea navei „Wine Trader”. Nava-cisternă pentru produse chimice a fost lovită pe 15 octombrie, la aproximativ 24 de kilometri sud-est de Sulina, în apropierea gurii de vărsare a Dunării.

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Posibil să fie cadavrele marinarilor dispăruţi

Starea rămășițelor a îngreunat determinarea numărului exact al victimelor. O sursă din cadrul forțelor de ordine bulgare a declarat pentru AFP că, cel mai probabil, erau șase cadavre.

Șapte dintre cei 12 membri ai echipajului petrolierului au fost dați dispăruți în urma atacului, în timp ce ceilalți cinci au fost salvați.

Incidentul are loc pe fondul unei serii de atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. De la începutul lunii octombrie, cel puțin nouă nave comerciale au fost lovite în largul coastelor României și Bulgariei, soldându-se cu 34 de morți sau dispăruți.