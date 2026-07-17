Cei doi tineri din București, dați dispăruți după o excursie pe Transalpina, au fost găsiți în siguranță de un echipaj Salvamont în zona Barajului Gura Apelor, din județul Hunedoara. Potrivit primelor verificări, aceștia nu au putut fi contactați timp de două zile deoarece s-au aflat într-o zonă fără acoperire pentru rețelele de telefonie mobilă.

UPDATE. "Cei doi tineri au fost depistați de un echipaj Salvamont în zona Barajului Gura Apelor, pe raza unei localități aparținând de comuna Râu de Mori, din județul Hunedoara. Aceștia sunt în siguranță și se află în afara oricărui pericol.", se arată în comunicatul IPJ Hunedoara.

Potrivit IPJ Hunedoara, cei doi s-au aflat într-o zonă fără acoperire pentru rețelele de telefonie mobilă, ceea ce a îngreunat comunicarea. Polițiștii le recomandă celor care merg în zona montană să își planifice traseul, să își informeze familia asupra itinerariului și să verifice condițiile meteo înainte de plecare.

Doi soţi din Bucureşti, dispăruţi fără urmă pe Transalpina

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Cei doi soţi le-au spus rudelor că urmau să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara, însă nu au fost găsiți de poliţişti. Femeia de 28 ani are 1 metru 84 metri înălțime, aproximativ 70 de kilograme, păr blond, ochi albaștri, constituție atletică.

Partenerul său are 36 de ani, 1 metru 95 înălțime,păr blond, ochi albaștri, constituție atletică, barbă scurtă și tatuaje în zona pieptului și a spatelui.

Orice informație care poate ajuta la găsirea lor poate fi transmisă la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce spun oamenii legii

Polițiștii hunedoreni efectuează activități de căutare a unui cuplu din municipiul București, după ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu cei doi tineri plecați într-o excursie pe Transalpina.

Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată cu privire la cele întâmplate printr-un apel la 112, în data de 16 iulie a.c., în jurul orei 16.40, de către tatăl tinerei de 28 de ani.

Potrivit sesizării, fiica sa - Anastasescu Mihaela Izabela, și ginerele său - Anastasescu Horațiu Vlad Mihai, de 36 de ani, ar fi plecat marți într-o excursie cu cortul pe Transalpina, iar de atunci nu ar mai fi reușit să ia legătura cu ei.

Conform apelantului, ultima discuție telefonică cu cei doi ar fi avut loc în data de 15 iulie, în jurul orei 16:00. Aceștia i-ar fi transmis că urmează să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara, însă în urma verificărilor efectuate de polițiști nu au fost depistați la unitatea de cazare indicată.

Semnalmentele celor două persoane:

Anastasescu Mihaela Izabela: 1,84 metri înălțime, aproximativ 70 de kilograme, păr blond, ochi albaștri, constituție atletică.

Anastasescu Horațiu Vlad Mihai: 1,95 metri înălțime, aproximativ 95 de kilograme, păr blond, ochi albaștri, constituție atletică, barbă scurtă și tatuaje în zona pieptului și a spatelui.

Polițiștii continuă cercetările pentru găsirea celor doi și solicită sprijinul cetățenilor.

Oricine poate oferi informații utile este rugat să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.