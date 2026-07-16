Ca sa îi atragă pe tineri către mediul universitar, au apărut programe si specializari noi. Inteligenţa artificiala, cyber security, managementul unui stil de viaţă sănătos ori stand-up comedy sunt doar câteva dintre noutăţile din această toamnă. Absolvenţii de liceu sunt mai mulţi cu 20 la sută, aşa ca si competiţia e mai dură.

La Politehnica, media de intrare a crescut cu aproape 50 de sutimi în acest an. La Calculatoare, s-ar putea bate 10 candidaţi pe un singur loc.

Inteligenţa artificială, cyber security, ştiinţa datelor şi roboţii sunt cele mai noi programe pentru studenţi.

Curs de AI la Politehnica

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"Politehnica Bucureşti a introdus cursul de inteligenţă artificială, aproape toate facultăţile şi pe toate specializările. Roboţii umanoizi au evolutat deja foarte mult, o să îi vedem pe străzi, o să ajute la circulaţie, întâmpinarea oamenilor, toate muncile grele. Nu vom mai fi nevoiţi să săpăm noi în grădină, vom avea un robot care ne va ajuta", explică directorul Politehnicii.

La nivel naţional, numărul absolvenţilor de liceu este cu 20 la sută mai mare, deci concurenţa creşte în toate domeniile. La Universitatea din București, cea mai concurenţă rămâne la facultățile de Psihologie, de Limbi Străine și de Matematică. Pentru a-i atrage pe tineri către mediul universitar, au apărut și programe noi, și la licență, și la masterat. De exemplu, managementul stilului de viață sănătos ori schimbări climatice. Unele specializări însă s-au închis, ca de exemplu, antropologia.

"Uneori nu sunt atrași de domenii care asigură posibilități bune pe piața muncii. De ce? Pentru că unele nu sunt prezente la învățământul preuniversitar. de exemplu geologie și geofizică. Salariile pe care le au sunt foarte mari. La firmele de exploatări de toate felurile, inclusiv în străinătate la firme de foraj", spune rectorul Universităţii Bucureşti.

Și chiar dacă unii se gândesc că AI le fură meseriile, la Facultatea de Limbi Străine e coadă la înscrieri. Aici, admiterea se face pe bază de dosar.

Limbi Străine, 30 de candidaţi pe loc

"Mă numesc Isabella, numele meu este Isabella. Începând din clasa a șaptea am făcut un curs de chineză în Constanța, am fost în schimburi de experiență în China. Eu aș vrea să fiu traducător la ambasadă, cam ăsta e scopul meu principal. Am 9.37, sper să intru și îmi doresc să învăț cât mai multe limbi", spune o candidată.

Anul trecut, la Limbi Străine au fost 30 de candidați pe loc.

Taxele de școlarizare au crescut pentru toamna aceasta. 8.000 de lei la Drept, 19.000 de lei la Medicină și 6.000 de lei la Politehnică.