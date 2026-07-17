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Schema din construcţii, prin care un bărbat ce îşi etala luxul online, ar fi păgubit statul cu 4,6 mil. lei

Schema din construcţii prin care un bărbat ce îşi etala luxul online ar fi prejudiciat statul cu 4,6 mil. lei - Sursa: Hepta
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Denisa Vladislav | Timp citire: 2 minute
Publicat la 17.07.2026, 11:40 | Modificat la 17.07.2026, 11:52

O schemă de facturare fictivă folosită în domeniul construcțiilor, care ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 4,6 milioane de lei bugetului de stat, a fost descoperită de inspectorii antifraudă. ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală. Persoana considerată coordonatorul mecanismului evazionist afișa pe rețelele sociale un stil de viață opulent, promovând bunuri și accesorii de lux, proprietăţi exclusiviste şi sume mari de bani în numerar. 

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un circuit de facturare fictivă utilizat de mai mulți operatori economici din domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, care ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei. 

Circuit de facturare fictivă în domeniul construcțiilor, descoperit de ANAF

În urma verificărilor, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală specializate.

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Potrivit inspectorilor antifraudă, persoana considerată coordonatorul mecanismului evazionist afișa pe rețelele sociale un stil de viață opulent, promovând bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar.

Presupusul coordonator al mecanismului evazionist afişa pe reţelele sociale un stil de viaţă opulent 

Ancheta a scos la iveală un mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, care nu aveau capacitate operațională reală sau prezentau un comportament fiscal inadecvat.

Aceste firme ar fi emis facturi pentru servicii care nu reflectau operațiuni economice reale. Documentele erau folosite ulterior pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive în contabilitate și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul reducerii obligațiilor fiscale către stat.

Inspectorii au constatat și dificultăți în desfășurarea controalelor, după ce o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate nu au pus la dispoziție documentele și informațiile solicitate.

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ANAF susține că efectele mecanismului fraudulos nu s-au limitat la prejudicierea bugetului de stat. Persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat au fost private de drepturile aferente sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de asigurările de sănătate și pensie. 

Denisa Vladislav
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