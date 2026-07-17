3 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 1 deces. Înregistrări din prima jumătate a lunii iulie
Imagine reprezentativă ţânţar - ShutterStock
Institutului Naţional de Sănătate Publică anunță că au fost înregistrate 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre acestea, un deces. Au apărut în perioada 3 iunie şi 16 iulie 2026, potrivit Agerpres.
Cazurile s-au înregistrat la grupa de vârstă 20-29 ani (1 caz) şi 70-79 ani (2 cazuri).
Cazurile au fost consemnate în judeţele Argeş, Iaşi şi Suceava. Pacientul din judeţul Argeş a decedat în urma infectării cu virusul.
Recomandări pentru populaţie
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- să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi,
- să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor,
- să utilizeze substanţe insecticide în locuinţă/in jurul locuinţei,
- să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre),
- să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei,
- să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.
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