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3 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 1 deces. Înregistrări din prima jumătate a lunii iulie

Imagine reprezentativă ţânţar - ShutterStock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.07.2026, 15:01 | Modificat la 17.07.2026, 15:01

Institutului Naţional de Sănătate Publică anunță că au fost înregistrate 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre acestea, un deces. Au apărut în perioada 3 iunie şi 16 iulie 2026, potrivit Agerpres. 

Cazurile s-au înregistrat la grupa de vârstă 20-29 ani (1 caz) şi 70-79 ani (2 cazuri).

Cazurile au fost consemnate în judeţele Argeş, Iaşi şi Suceava. Pacientul din judeţul Argeş a decedat în urma infectării cu virusul.

Recomandări pentru populaţie

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  • să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi,
  • să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor,
  • să utilizeze substanţe insecticide în locuinţă/in jurul locuinţei,
  • să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre),
  • să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei,
  • să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.
Redactia Observator
Redactia Observator
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