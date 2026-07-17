Vremea de mâine 18 iulie. România, lovită de fenomene extreme: caniculă, averse și vijelii
România va fi împărțită între caniculă și furtuni puternice. În vestul și sudul țării, temperaturile vor urca până la 37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. În același timp, mai multe regiuni vor fi lovite de averse torențiale, vijelii cu rafale de peste 70 km/h și grindină, cantitățile de apă putând depăși local 40–50 de litri pe metru pătrat.
La noapte, în vestul țării cerul va fi variabil, iar cu precădere în a doua parte a intervalului, va crește probabilitatea pentru fenomene specifice instabilității atmosferice, respectiv înnorări accentuate, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 40...50 km/h), averse torențiale (15...20 l/mp) și descărcări electrice. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și în jurul a 23 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral, iar local în vest, sud și sud-est vor caracteriza o noapte tropicală. Pe alocuri, îndeosebi în depresiunile intramontane, va fi ceață.
Vremea de mâine 18 iulie în ţară
În Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei și local în Maramureș, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34...37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20...22 de grade. În restul teritoriului vremea va fi călduroasă, cu maxime între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în estul Transilvaniei, spre 27...29 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în Câmpia Română și izolat în Dobrogea; minimele nocturne vor fi între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Instabilitatea atmosferică se va accentua și se va manifesta prin perioade cu înnorări, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 40...60 km/h și izolat de peste 70 km/h) după-amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei și pe arii restrânse în rest, iar noaptea în jumătatea de vest a teritoriului. Aversele vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 20...30 l/mp și pe alocuri de peste 40...50 l/mp. Izolat va cădea grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). Dimineața și noaptea, pe suprafețe mici se va forma ceață.
Vremea de mâine 18 iulie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
Vremea se va menține caniculară, iar disconfortul termic ridicat (indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități). Cerul va fi variabil, iar spre seară și la începutul nopții vor fi posibile averse (2...5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, dar temperaturile vor fi în continuare ridicate. Maxima zilei va fi de 29 de grade.
Vremea de mâine 18 iulie la munte
Vremea va fi caldă, dar în general instabilă. După-amiaza și seara, vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 40...60 km/h și izolat de peste 70 km/h) în cea mai mare parte a zonei montane. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 20...30 l/mp și pe alocuri de peste 40...50 l/mp. Izolat va cădea grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).
Vremea de mâine 18 iulie pe litoral
Vremea va fi caldă, cu disconfort termic va fi ridicat. Cerul va mai avea unele înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate averselor (rafale în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi de 27... 30 de grade, iar cele minime se vor încadra între 20 și 22 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse de 23...24 de grade.