Vremea de mâine 18 iulie. România, lovită de fenomene extreme: caniculă, averse și vijelii

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 18 iulie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Vremea se va menține caniculară, iar disconfortul termic ridicat (indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități). Cerul va fi variabil, iar spre seară și la începutul nopții vor fi posibile averse (2...5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, dar temperaturile vor fi în continuare ridicate. Maxima zilei va fi de 29 de grade.