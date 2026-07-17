Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost reținut după ce ar fi intrat în mai multe mașini și locuințe pentru a fura. În două dintre imobile, acesta ar fi provocat incendii, pagubele fiind estimate la peste 170.000 de euro, potrivit IPJ Constanța, relatează Agerpres.

Minor din Medgidia, reținut după tentative de furt și incendierea a două imobile. Pagube de peste 170.000 € - Shutterstock

Infracțiunile menționate au fost săvârșite în primele două luni ale acestui an. Potrivit IPJ Constanța, urmare a cercetărilor într-un dosar penal pentru distrugere și a mai multor tentative la infracțiunea de furt calificat, polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia - Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au reținut un minor, de 15 ani, cercetat pentru săvârșirea faptelor.

''Din cercetări a reieșit că, în perioada ianuarie - februarie, cel în cauză ar fi pătruns în interiorul mai multor autoturisme și locuințe, din municipiul Medgidia, de unde ar fi încercat să sustragă bunuri. Totodată, în două situații, acesta ar fi provocat în mod intenționat incendii la două imobile, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 174.000 de euro'', se arată în comunicatul transmis de IPJ.

Suspectul s-a sustras urmăririi penale, fiind găsit la data de 16 iulie, cu sprijinul lucrătorilor Poliției Mangalia. Minorul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței în vederea luării unei măsuri preventive. Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale.