Faleza cazinoului din Constanţa a arătat azi ca în plin sezon estival. Ana şi Paul, doi tineri studenţi din Bucureşti, au mers pe litoral pentru a simţi, măcar pentru o zi, briza mării.

Ana: Mi-a făcut iubitul meu o surpriză o zi la mare.

Paul: Am zis să facem o excepţie de la aglomeraţia din oraş şi să vizităm un pic.

Şi alţi turişti abia au aşteptat să revadă marea.

Tânără: Mi se pare minunat. Asta îi spuneam prietenei mele, am coborât din maşină şi am simţit pielea pe mine că reacţionează înainte să spun vreo vorbă. Sunt fericită dacă o văd. E o pasiune veche pe care o am.

Zi autentică de plajă, la mare

Iar bucuria a fost imediat imortalizată. În timp ce unii au străbătut faleza, alţii au preferat plimbările pe mare. Sau pur şi simplu şi-au întins cearşafurile şi au stat la soare.

Andreea Filip, reporter Observator: Zi autentică de plajă, la mare. Atmosfera estivală se resimte în adevăratul sens al cuvântului, în acest sfârşit de săptămână pe litoral. Sunt maxime de până la 23 până 25 de grade Celsius, dar aici, pe nisip este mult mai cald pentru că nu bate vântul şi avem parte de soare. Radiaţia solară este foarte puternică, aşa că trebuie să vă protejaţi corespunzător.

Apa mării a avut în jur de 15 grade

Apa mării a avut în jur de 15 grade, suficient de caldă pentru curajoşii care au făcut şi baie.

Reporter: Cum e apa?

Tânăr: Este bombă.

Tânăr: Foarte bună! Merge! Pentru vremea care e și luna care e foarte bună! Aşa spontan am venit.

Turiștii, purtați de val

Cei mai mulţi turişti s-au bazat pe inspiraţia de moment când au ales o zi de relaxare pe plajă.

Tânăr: Ne-am planificat-o de ieri. Noi stăm în Bucureşti. Ne-am uitat şi pe camere care sunt aici montate, dacă nu bate vântul. Am văzut că e vreme bună şi ne-am hotărât să venim cu familia, cu copiii. Am ieşit şi la o îngheţată, la un suc.

Nu a fost aglomerat doar pe faleză sau pe plajă, ci şi la terasele din port. Temperaturile ridicate se menţin şi mâine pe litoral. Iar cei care îşi prelungesc weekendul, vor avea parte luni de 28 de grade la mare, cea mai călduroasă zi din acest an. De miercuri însă, temperaturile scad drastic în toată ţara.

