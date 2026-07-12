2 britanici, găsiți în viață după incendiul devastator din Spania. Autorităţile le-au auzit strigătele

Doi turiști britanici care au rămas blocați într-unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din istoria Spaniei au fost găsiți în viață, având arsuri pe aproximativ 40% din suprafața corpului, a anunțat poliția.

Incendiul a izbucnit joi seara, într-o zonă semiaridă din apropierea munților Sierra de Los Filabres, în provincia Almería, și a provocat moartea a cel puțin 12 persoane, potrivit Daily Mail.

Bărbatul și femeia se aflau într-o drumeție când au fost surprinși de flăcări. Ei au fost găsiți pe fundul unei râpe, după o operațiune de salvare care a durat două ore.

Cei doi, despre care inițial se credea că au murit, au fost transportați de urgență la spital. Potrivit informațiilor, ulterior au fost transferați de la un spital din Almería la o unitate specializată în tratarea arsurilor grave din Sevilla.

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"Odată cu experiența acumulată în timp, apare un instinct care îți spune: Întoarce-te și mai caută o dată, mai încearcă încă o dată", a declarat Pedro Barre, unul dintre polițiștii care au participat la salvare.

"Am auzit un sunet foarte slab, de foarte departe, dar inițial am crezut că era doar un ecou", spune el.

Rafael Zea, un alt membru al Gărzii Civile care a ajutat la găsirea celor doi, a declarat pentru televiziunea publică spaniolă:

"Simplul fapt că au reușit să ridice vocea, în starea în care se aflau, a fost un efort uriaș."

"Pentru noi era de neimaginat că ar mai putea exista oameni în viață acolo", a adăugat colegul său, Miguel Moyano.

Serviciile de urgență din sud-estul Spaniei au continuat să lupte cu mai multe focare rămase active, după ce incendiul a devastat regiunea.

Sute de pompieri și alți specialiști au fost mobilizați în zona satului Bédar, unde autoritățile spaniole afirmă că printre persoanele decedate se află și patru cetățeni britanici.

Alte 21 de persoane sunt în continuare date dispărute

Autoritățile locale din zona Los Gallardos, provincia Almería, au avertizat că numărul victimelor ar putea crește, existând temeri că printre cei decedați s-ar putea afla și alți cetățeni britanici.

"Cele mai multe dintre victime au murit după ce nu au respectat recomandările autorităților de a rămâne la adăpost", a declarat Antonio Sanz, șeful serviciilor de urgență din Andaluzia.

Potrivit acestuia, unele persoane au încercat să fugă prin albia secată a unui râu, care "s-a transformat într-o capcană mortală".

Autoritățile regionale cred că patru dintre victime erau cetățeni britanici deoarece mașina lor, distrusă de incendiu, avea volanul pe partea dreaptă, așa cum se întâmplă în cazul vehiculelor britanice.

Se crede că printre victime se află și cetățeni ai altor țări, iar autoritățile se așteaptă ca bilanțul deceselor să crească.

"Șapte persoane au murit după ce și-au abandonat mașinile și au încercat să fugă pe jos", a precizat Sanz. Acesta a adăugat că majoritatea celor decedați ar fi cetățeni străini.

Aproximativ 150 de pompieri și 220 de militari din Unitatea Militară pentru Situații de Urgență a Spaniei luptau împotriva incendiului, care distrusese peste 3.200 de hectare de pădure și terenuri agricole.

Moreno, liderul regional al Andaluziei, a declarat că incendiul era greu de ținut sub control din cauza terenului abrupt și foarte uscat.