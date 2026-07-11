Incendiu puternic în Reşiţa! O firmă de mentenanţă s-a făcut scrum din cauza unui scurtcircuit electric. În câteva clipe, flăcările s-au extins şi la un imobil din apropiere. Fumul gros s-a văzut din aproape toate zonele orașului, iar pompierii s-au luptat minute în şir pentru a stinge focul. Pagubele materiale se ridică la zeci de mii de lei.

Flăcările au cuprins o firmă de mentenanță și locuința învecinată la doar câteva minute după încheierea programului de lucru al angajaților. Un nor dens de fum s-a ridicat deasupra orașului și s-a observat de la kilometri distanţă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Proprietar firma: Am închis firma, au plecat salariaţii acasă, şi m-am pomenit cu un miros de ars, când am ieşit, ieşeau flăcări, dar nu ştiu de la ce.

Reporter: În ce proporţie v-a afectat firma?

Articolul continuă după reclamă

Proprietar firma:100%.

În interiorul spațiului comercial se aflau calculatoare, imprimante și alte echipamente de birotică, care s-au făcut scrum.

"Intervenţia este dificilă din cauza configuraţiei casei şi din cauza degajărilor mari de fum, datorită materialelor combustibile", spune Sorin Craiovanu, ISU Semenic.

Locuitorii din zonă i-au ajutat pe pompierii care au participat la misiune. Atunci când salvatorii ieşeau din spaţiul cuprins de foc, civilii le înmânau sticle cu apă. Din cauza fumului dens, polițiștii au restricționat traficul în zonă.

"Se vedea de la mine foc şi pară, am tresărit şi am zis măi dar ce o fi luat foc", spune un localnic.

Incendiul a pornit de la un scurtcircuit electric.