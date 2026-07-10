Patru britanici au fost găsiți morți în mașina lor, iar aceştia se numără printre cele 12 persoane care și-au pierdut viața într-un incendiu de vegetație din Almería, Spania, au anunțat autoritățile.

Există temeri tot mai mari că și alți cetățeni ar fi murit în timp ce încercau să fugă din zonă, unde se află mulți britanici stabiliți în Spania, potrivit Daily Mail.

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Cel puțin 12 persoane au murit și alte 23 sunt dispărute în incendiul izbucnit joi în Almeria, Andaluzia, arată un nou bilanț al autorităților spaniole. Ancheta indică o linie electrică căzută drept cauză a incendiului.

Potrivit surselor citate de El Pais, cele 12 victime au murit în două incidente separate, după ce probabil ar fi încercat să se evacueze prea târziu și au ales un traseu diferit de cel recomandat oficial. Patru dintre decedați se aflau într-o mașină. Se crede că sunt britanici, deoarece aceasta avea volanul pe dreapta.

Alte nouă persoane făceau parte dintr-un grupul de excursioniști. Două au fost salvate, iar șapte au murit. Dintre cei șapte, unul era spaniol, iar ceilalți erau turiști sau străini care locuiau în zonă. În cursul zilei, un nou cadavru carbonizat a fost găsit în aceeași zonă.

Incendiul de vegetație din Los Gallardos, o localitate cu 3000 de locuitori este considerat cel mai grav produs în Andaluzia. Oamenii nu ar fi respectat recomandările autorităților, iar acest lucru ar fi putut contribui la numărul mare de morți, potrivit autorităților spaniole. În privința cauzei incendiului, anchetatorii iau în calcul căderea unui cablu electric, dar investigația este încă în desfășurare.

Antonio Sanz, ministrul Sănătății și Situațiilor de Urgență, a confirmat decesele în această dimineață.

"Din păcate, decizia unor persoane de a folosi alte rute de evacuare decât cele indicate de serviciile de urgență și de a alege drumuri alternative s-a transformat într-o capcană mortală", a declarat el.

"Au existat două astfel de situații. Într-una dintre ele, patru persoane au murit într-un vehicul, iar toate indiciile arată că erau cetățeni britanici".

"Într-o altă zonă au murit șapte persoane. Acestea mergeau pe jos, după ce își abandonaseră mașinile, și probabil încercau să găsească o cale de ieșire. Însă au ales un traseu diferit de cel indicat de serviciile de urgență, iar consecințele au fost cumplite."

Într-o declarație ulterioară pentru presă, Sanz a spus că printre cele șapte persoane care se deplasau pe jos s-ar putea afla și cetățeni britanici.

"În cea de-a doua situație erau nouă persoane. Două au reușit să se salveze, dar șapte au murit."

"Una dintre victime pare să fi fost de naționalitate spaniolă, iar celelalte ar putea fi cetățeni străini, inclusiv belgieni și britanici."

Sanz a subliniat că este vorba despre "un incendiu teribil și foarte greu de controlat, într-o zonă cu multe case și locuințe construite în mijlocul pădurii, unde focul s-a extins foarte rapid".

Agenția pentru Situații de Urgență din Andaluzia a anunțat vineri dimineață că 150 de pompieri lucrează pentru stingerea incendiului din zona Bédar, provincia Almería.

Cel puțin șase persoane au fost rănite. Patru dintre ele au suferit arsuri grave, iar o altă persoană a inhalat fum. Victimele au fost transportate la spital.

Vineri dimineață existau temeri că numărul morților ar putea crește considerabil, după ce președintele regional Juanma Moreno a confirmat că 23 de persoane erau încă date dispărute.

Localnicii îşi caută rudele

Un britanic care locuiește în Scoția a scris în timpul nopții pe platforma X:

"Tatăl meu este în spital. Casa lui din Bédar a fost evacuată, iar pisica lui a rămas blocată înăuntru."

Ulterior, el a publicat și adresa casei, în speranța că echipele de salvare și autorităţile îi vor vedea mesajul și vor interveni.

Prioritatea principală este identificarea persoanelor dispărute și prelevarea probelor ADN necesare pentru ca victimele să poată fi identificate cât mai repede.

"Este posibil ca aceste persoane să se afle încă în interiorul zonei afectate de incendiu, iar echipele de intervenție să nu fi reușit încă să ajungă la ele".

"Pompierii nu traversează flăcările, ci încearcă să controleze incendiul din exterior. Sperăm că, dacă există persoane în interiorul perimetrului unde salvatorii nu au putut ajunge, acestea au reușit să se protejeze", a anunţat un pompier.

Sanz a numit situația "o tragedie fără precedent" și a adăugat că "durerea este imensă".

Ce spun martorii despre motivul incendiului

Martorii le-au spus autorităților că incendiul ar fi putut începe după ce un cablu de electricitate a căzut și a aprins vegetația uscată, focul răspândindu-se apoi rapid în pădurile din jur. Autoritățile nu au confirmat încă această cauză.

Mai multe drumuri au fost închise, iar locuitorii au fost evacuați pe măsură ce incendiul s-a extins. Aproximativ 50 de persoane au fost adăpostite într-un centru cultural.

Locul de unde ar fi pornit incendiul, care a dus la peste 150 de apeluri la serviciile de urgență, se află pe un drum din zonă.

Unitatea Militară pentru Situații de Urgență din Spania, mobilizată în caz de dezastre majore, urma să se alăture operațiunilor de stingere a incendiului în orele următoare.

"Situația incendiului este complicată. Focul se află într-o râpă foarte mare, unde utilajele nu au putut ajunge și unde nu există căi de acces", a explicat Sanz.

"Conform ultimelor estimări, incendiul a ars aproximativ 3.150 de hectare. În cadrul intervenției au fost mobilizați 464 de pompieri și 124 de vehicule."

Spania se confruntă cu un val de caniculă

Incendiul a izbucnit în timp ce Spania se confruntă cu un val de căldură. Temperaturile foarte ridicate au dus la emiterea unor avertizări cod portocaliu, al doilea cel mai grav nivel, în mai multe zone din Andaluzia.

În ultimii ani, Spania s-a confruntat cu valuri de căldură tot mai frecvente și mai lungi, temperaturile depășind adesea 40 de grade Celsius și creând condiții favorabile producerii unor incendii de vegetație de mari proporții.

La începutul acestei luni, sute de pompieri au intervenit pentru stingerea unui incendiu în apropierea destinației turistice Costa Brava. Mii de persoane au fost sfătuite să rămână în locuințe.

Anul trecut, incendiile de vegetație au distrus aproape 400.000 de hectare în Spania, cea mai mare suprafață înregistrată vreodată în această țară de Sistemul European de Informații privind Incendiile Forestiere.