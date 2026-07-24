A dat lovitura la loto, după ce a jucat numerele preferate ale mamei sale, care murise recent. "E un semn"

Și-a pierdut mama recent, dar chiar și de pe patul de moarte aceasta s-a gândit la el. Înainte de a muri, femeia i-a lăsat numerele ei preferate pe care le juca la loto. Iar semnul a venit chiar în ziua în care FDJ a organizat o tragere specială pentru Ziua Mamei, în Franța.

Pe 6 iunie, un cuplu din Picardia a câștigat 13 milioane de euro, cel mai mare premiu obținut vreodată în acel department. Numerele au fost jucate într-un centru commercial din Saint-Just-en-Chaussée, în departamentul Oise, scrie BMFTV.

Cuplul a câștigat uriașa sumă folosind numerele preferate ale mamei bărbatului, care murise cu puțin timp înainte.

"Soției mele nu îi venea să creadă"

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"O mamă este ceva neprețuit. Eram foarte apropiat de ea. Înainte să ne părăsească, mi-a încredințat numerele ei. Câștigul acesta este un semn... Este incredibil", a povestit fiul.

Când combinația 13, 19, 24, 32, 43 și 2 a fost anunțată la televizor, cuplul a rămas neîncrezător, până când a urmărit din nou extragerea în reluare.

"Soției mele nu îi venea să creadă", povestește proaspătul multimilionar, care a decis să pună bine biletul câștigător.

"Am ascuns chitanța în dormitor, într-un seif, care la rândul lui era ascuns sub un sac cu șosete rămase fără pereche", a mai povestit câștigătorul.

Cei doi norocoși, care au preferat să rămână anonimi, au deja planuri să se mute într-o altă regiune, într-o casă cu piscină, și să doneze bani unor organizații caritabile.