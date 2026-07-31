Sunt imagini incredibile la singura graniţă terestră pe care Europa o are cu Africa. Zeci de mii de migranţi au intrat în oraşul Ceuta, din Spania, şi speră să treacă strâmtoarea Gibraltar. Cei mai mulţi sunt bărbaţi tineri, dar sunt şi femei cu copii mici. Unii au înotat ore întregi, au rupt gardurile şi au escaladat zidurile de beton. Cel puţin 41 oameni au murit. Italia cere acum suspendarea Spaniei din Schengen.

Oamenii vin în valuri. Sunt mii. Din bărci, în larg, se-aruncă în mare. Unii nici nu ştiu să înoate.

Reporter: Cum eşti?

Bărbat: Sunt bine, sunt bine, mulțumesc foarte mult. Vreau să muncesc!

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Câte ore pe mare?

Bărbat: Eu? Două ore. Am venit cu fratele meu mai mic.

Reporter: Cum te simți?

Bărbat: Nu am timp. Foarte rău.

Reporter: Câte ore pe mare?

Bărbat: Mai mult de patru ore.

Şi-au pus veste gonflabile, au folosit colace de salvare sau plute improvizate. Cei mai norocoşi, au venit cu bărcile până în apropierea ţărmului. Câţiva dintre ei, nu au rezistat efortului.

"Nu avem o viață bună în Maroc. Nu avem medicină bună. Nu avem profesori buni și este o viață rea în Maroc. De aceea ajungem să înotăm până aici", spune un imigrant.

Se estimează că mai bine de 60 de mii de migranţi au ajuns în Spania doar în ultimele 24 de ore. De pe coasta nord-africană, Ceuta este cel mai apropiat punct de continent. Marocanii din Fnideq înoată pe o distanţă de 5 kilometri pentru a ajunge pe teritorul european. Alţii încearcă traversarea prin Belyounech, unde distanţa este mai scurtă.

"Vreau să descopăr Europa, acesta este primul lucru. În Maroc nu avem voie să călătorim în afara țării", spune un bărbat marocan.

Premierul Italiei, Georgia Meloni, a cerut suspendarea spaţiului Schengen la graniţele Spaniei.

"Imigrația ilegală necontrolată reprezintă o amenințare concretă la adresa securității frontierelor Europei. Nu vom ceda niciun centimetru", a declarat Meloni.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut şi el securizarea frontierelor Europei. Iar preşedintele Comisiei Europene acuză implicarea reţelelor de trafic de carne vie. Premierul spaniol a trimis armata în zonă.

"Definim ceea ce s-a întâmplat drept un atac, o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei", a spus Pedro Sanchez.

Curtea Supremă spaniolă a decis că migranţii nu mai pot fi returnaţi imediat în Maroc. Iar Pedro Sanchez este considerat principalul vinovat pentru situaţia de la Ceuta. Guvernul său a oferit luna trecută un milion de permise de şedere imigranţilor ilegali. Iar în urmă cu 10 zile Sanchez a vizitat Algeria, ţară cu care Marocul a rupt orice legătură.

Şi în cealaltă exclavă spaniolă de lângă Maroc, Melilla, situaţia este la fel de tensionată, aşa că spaniolii au sporit paza şi au închis graniţa.