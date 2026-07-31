Italia a anunţat vineri că suspendă acordurile Schengen privind libera circulaţie cu Spania, ca răspuns la traversările în masă ale frontierei către Ceuta, relatează Reuters.

Italia suspendă acordul Schengen cu Spania. Trump spune despre Ceuta că este "o catastrofă" - Profimedia

Deşi Italia nu are o frontieră terestră cu Spania, măsura va afecta persoanele care călătoresc cu avionul sau cu vaporul între cele două ţări.

Ministerul de Interne al Italiei a declarat într-un comunicat că a convenit, de asemenea, cu Parisul să întărească controalele de-a lungul frontierei terestre franco-italiene.

Agenţia de ştiri italiană Ansa afirmă că Ministerul de Interne al Italiei "a dispus închiderea frontierelor maritime şi aeriene cu Spania", relatează The Guardian. Aceasta adaugă că "decizia a fost luată în urma analizei celor mai recente informaţii de către Comitetul pentru imigraţie şi securitate la frontieră", prezidat de ministrul de Interne, Matteo Piantedosi.

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Şi Mette Frederiksen, premierul social-democrat din Danemarca, a îndemnat UE să "ia în considerare toate opţiunile", inclusiv suspendarea Spaniei din spaţiul Schengen. Într-o declaraţie scrisă, citată de Berlingske, TV2 şi DR, Frederiksen a afirmat că "UE trebuie să ia imediat toate măsurile necesare şi să ia în considerare toate opţiunile, inclusiv suspendarea cooperării Schengen", pentru a evita repetarea crizei migraţiei din 2015. "Imigraţia necontrolată reprezintă o ameninţare pentru Europa şi Danemarca", a declarat ea, scrie The Guardian.

De asemenea, ministrul finlandez de interne, Mari Rantanen, a declarat că, întrucât "Spania a eşuat complet în protejarea frontierei externe a spaţiului Schengen", toate ţările UE ar trebui să susţină propunerea Italiei de a-i suspenda statutul de membru al spaţiului Schengen. "Ţările care nu îşi îndeplinesc obligaţia de a proteja frontiera externă nu pot fi membre ale spaţiului Schengen", a afirmat ea.

Dincolo de Ocean, preşedintele SUA, Donald Trump, cunoscut pentru poziţiile sale antiimigraţie, a declarat că a urmărit "catastrofa care a avut loc" în Ceuta.

"Când te uiţi la ce s-a întâmplat în Spania, ei nu ştiu ce să facă", le-a spus Trump membrilor cabinetului său în timpul unei şedinţe. "Intră cu zecile de mii. Pur şi simplu invadează ţara, iar asta se datorează unei legislaţii slabe, unei gestionări defectuoase, dar şi unei legislaţii foarte liberale", a conchis el.

Anterior, la Fox News, el adoptase un ton similar, declarând că imaginile care vin din Spania sunt "îngrozitoare".

"Este îngrozitor. Ţineţi minte imaginea aceea. Aşa vom ajunge noi peste trei ani dacă va ajunge la putere tabăra greşită”, a spus el, referindu-se la o eventuală victorie în alegeri a democraţilor. "Dacă democraţii ajung la putere, nu veţi avea o viaţă prea bună", i-a spus el prezentatoarei Fox News, Jacqui Heinrich.

Şi vicepreşedintele SUA, JD Vance, a reacţionat la criza din Ceuta, afirmând că imaginile transmise din Spania reprezintă "o ilustrare nefericită a consecinţelor migraţiei în masă şi ale politicilor globaliste ale stângii radicale care au permis invadarea Occidentului".

"Slavă Domnului că a fost (n.r.: Donald Trump) preşedintele SUA şi că graniţa ţării noastre nu mai arată aşa", a adăugat JD Vance.

Guvernul Spaniei, o excepţie de la tendinţa continentală de înăsprire a regulilor, afirmă că rămâne ferm în privinţa trecerilor ilegale, dar că imigranţii aduc beneficii Spaniei şi contribuie la consolidarea economiei sale în creştere rapidă. Acesta a lansat recent un program menit să ofere statut legal pentru aproximativ 500.000 de migranţi fără documente, ceea ce a declanşat un aflux de cereri de două ori mai mare decât acest număr.

Trump a revenit la preşedinţia SUA anul trecut, promiţând să ia măsuri agresive împotriva imigraţiei şi să desfăşoare o campanie de deportări în masă.