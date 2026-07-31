Un incendiu de proporţii biblice. Aşa descrie presa din Grecia focarul din insula Creta care a distrus aproape 20.000 de hectare de vegetaţie şi a ucis doi pompieri. Echipa Observator a filmat distrugerile la faţa locului şi a discutat cu românii care susţin că focul este provocat.

În sudul insulei Creta, localnicii şi pompierii au privit neputincioşi cum flăcările distrug totul în cale pentru a doua noapte la rând. Sunt aceleaşi flăcări care au curmat viaţa a doi pompieri locali. Manolis şi Pantelis erau în maşina de intervenţie când au fost prinşi ca într-o capcană. Astăzi, apropiaţii au ridicat steagul Greciei la locul tragediei pentru ca oricine trece pe acolo să ştie despre sacrificiul lor. Oamenii au cântat imnul Greciei în memoria celor doi eroi care și-au dat dat viața aici, în sudul insulei Creta. În urmă cu două zile, înconjurați de incendiu, n-au mai avut scăpare. Copleşite de durere, rudele au depus la baza memorialului improvizat echipamentul ars al celor doi.

18.000 de hectare de vegetaţie au fost mistuite

18.000 de hectare de vegetaţie au fost mistuite, iar dealurile care erau verzi la începutul săptămânii sunt acum cenuşă. Case şi maşini s-au făcut scrum, iar hotelurile şi terasele de la malul mării, atât de iubite de turişti, arată ca după război - geamuri sparte, acoperişuri prăbuşite şi mese abandonate, la care nu va mai mânca nimeni prea curând. "Vorbim despre o zonă turistică prin excelenţă. Veniturile oamenilor de aici se bazează pe turism, pe afacerile din domeniul ospitalităţii. Erau mulţi turişti aici atunci când a izbucnit incendiul. Am întâlnit unii care au revenit să îşi recupereze o parte dintre bunuri şi erau foarte trişti", a declarat Valeria Dolapski, reporter grec. Din cauza flăcărilor, mai multe sate nu au acces la apă sau electricitate. Garda de Coastă a intervenit cu bărcile a doua zi la rând pentru a evacua oamenii blocaţi pe o plajă.

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O mare pierdere este pădurea de palmieri din Preveli, un ecosistem major care adăpostea zeci de specii de animale şi care atrăgea sute de mii de vizitatori anual - 80% dintre copaci s-au transformat în cenuşă. "Incendiile sunt plantate de oameni care au interes în locul în care a început. Să construiască fie un hotel, fie o vilă. Vor să pârjolească aria respectivă ca după aia să fie mai uşor să îl achiziţioneze", a declarat Andrei Popescu, expert în turism. Astăzi, incendiul a fost adus sub control, dar sute de pompieri rămân să stingă focarele care se reaprind. Alertele vin aproape oră de oră. Localnicii se plâng că autorităţile au reacţionat cu mare întârziere.

Pe continent, o furtună de foc face ravagii în Beoţia, o regiune în care mulţi greci au case de vacanţă. Aproape 230 de oameni au fost evacuaţi pe mare. Alte două incendii majore de vegetaţie îi pun în dificultate pe pompieri în regiunea Peloponez. Peste 100 de salvatori se luptă cu flăcările, ajutaţi din aer de şapte avioane şi elicoptere. Nici Atena nu a scăpat. Două cartiere dintr-un oraş aflat la 20 de kilometri de capitală au fost evacuate după ce flăcările s-au apropiat de casele oamenilor.