Şedinţă cu serviciile secrete
Premierul polonez Donald Tusk a convocat o şedinţă de informare cu miniştrii de resort şi reprezentanţii serviciilor secrete pentru ora 22:45, ora României.
Un atac armat a avut loc, sâmbătă, în Cracovia, unul dintre cele mai importante centre turistice din Polonia. Incidentul petrecut în centrul orașului s-a soldat cu cel puțin cinci persoane decedate. Potrivit primelor informaţii, atacatorul a fost împuşcat de poliţie şi a fost transportat la spital.
Premierul polonez Donald Tusk a convocat o şedinţă de informare cu miniştrii de resort şi reprezentanţii serviciilor secrete pentru ora 22:45, ora României.
Potrivit jurnalistului polonez Mariusz Gierszewski, autorul atacului purta o vestă antiglonț. În autoturismul său au fost descoperite și alte arme de foc. Atacatorul are 25 de ani și era îmbrăcat în haine de tip camuflaj.
Potrivit unui jurnalist al Agenției Poloneze de Presă (PAP), făptașul fugea de poliție. Se presupune că s-a ciocnit cu o mașină albă la intersecția cu strada Dietla. Apoi a sărit din vehicul și a deschis focul asupra ofițerilor.
Premierul României, Luca Niculescu, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul polonez după atacul armat din Cracovia. Într-o postare pe platforma X, acesta a transmis condoleanțe familiilor victimelor și și-a exprimat sprijinul pentru toate persoanele afectate de tragedie.
"Ne exprimăm solidaritatea sinceră cu poporul polonez în urma îngrozitorului atac armat din Cracovia. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile și apropiații acestora, precum și către toți cei afectați de acest eveniment tragic. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor și le dorim putere tuturor celor care trec prin aceste momente dificile", a transmis Luca Niculescu pe X.
We express our heartfelt solidarity with the Polish people following the horrific shooting in Kraków. Our thoughts are with the victims, their families and loved ones, as well as with all those affected by this tragic event. We extend our deepest condolences to the families of the victims and wish strength to all those facing this difficult time. @donaldtusk— Luca Niculescu (@LucaNiculescu) November 7, 2026
"Pot confirma că atacatorul este cetățean polonez", a declarat pentru Onet Katarzyna Cisło, purtătoarea de cuvânt a poliției din regiunea Małopolska. "Bărbatul nu avea asupra sa niciun document de identitate. Poliția a reușit să stabilească acest lucru în urma activităților operative", a adăugat Cisło.
Sediul Poliției Provinciale din Cracovia neagă informațiile vehiculate pe surse despre existenţa unui al doilea atacator.
~aktualizacja Sprawca zdarzenia z Rynku Głównego w Krakowie jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Dementujemy informację o śmierci policjanta oraz o poszukiwaniu kolejnego sprawcy. Jedyny znany sprawca zdarzenia jest w rękach policji. https://t.co/7g31Lpa7v4— Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 7, 2026
Five people were killed and at least 12 injured in a shooting at Krakow's Main Market Square on November 7, according to Polish authorities. A man in military-style clothing drove into the square and opened fire on pedestrians. Two police officers were wounded in the confrontation. Police shot and detained the suspect, who was taken to hospital. President Karol Nawrocki said he was in contact with emergency services as investigators worked to establish what happened. #Poland— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 7, 2026
Marcin Kierwiński a oferit noi informații despre starea polițiștilor răniți.
"Polițiștii și-au riscat viața și au intervenit imediat în Cracovia. Datorită acțiunilor lor eroice, atacatorul a fost imobilizat rapid. Unul dintre polițiști a suferit o rană provocată de un glonț, iar celălalt este în stare foarte gravă, cu trei răni provocate de gloanțe. Operația este în desfășurare", a declarat acesta.
Ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, a transmis un mesaj de condoleanțe după atacul armat din Cracovia, Polonia. Într-o postare pe platforma X, oficialul a anunțat că echipa consulară a României se află în contact strâns cu autoritățile poloneze.
"Sunt șocat de atacul armat îngrozitor din Cracovia. Transmit sincere condoleanțe lui Radosław Sikorski și familiilor victimelor și le doresc însănătoșire grabnică celor răniți. Echipa noastră consulară este în contact strâns cu autoritățile poloneze. România este alături de Polonia", a transmis Dan Neculaescu pe X.
Shocked by the horrific shooting in Kraków. Heartfelt condolences to @sikorskiradek and the victims' families, and a swift recovery to the injured. Our consular team is in close contact with Polish authorities. Romania stands with Poland. 🇷🇴🇵🇱— Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) November 7, 2026
"Sunt profund îngrijorat de informațiile privind evenimentele tragice petrecute în centrul Cracoviei. Gândurile mele se îndreaptă către victime, persoanele rănite și familiile acestora. Mențin legătura cu autoritățile competente și aștept o clarificare completă a circumstanțelor în care s-au produs aceste evenimente tragice. Șeful Biroului Național de Securitate se află în drum spre Cracovia. Siguranța cetățenilor polonezi este o prioritate absolută!", a transmis, pe X, preşedintele Poloniei.
Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami. Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa. Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem!— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 7, 2026
BREAKING: Polish police officers have shot the suspected terrorist in Krakow, Poland. Several people were killed by the man who was shooting from a car at the main square in Kraków’s Old Town https://t.co/M6UuzaT1bj— Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026
Potrivit publicației poloneze Onet, surse din cadrul poliției au indicat, pe cale neoficială, că atacul ar fi fost "cel mai probabil" un act terorist. Deocamdată, această ipoteză nu a fost confirmată oficial de autorități.
Incidentul a avut loc într-o zonă intens frecventată a Cracoviei, cunoscută pentru obiectivele sale istorice și pentru numărul mare de vizitatori. Autoritățile locale au confirmat că s-au tras focuri de armă în piața principală, în timp ce polițiștii desfășurau o operațiune pe strada Dietla.
În apropierea Bisericii Sfânta Maria au intervenit echipaje de salvare și poliție, fiind mobilizat inclusiv un elicopter medical pentru gestionarea situației.
Într-o postare pe platforma X, poliția a transmis, prin intermediul unui comunicat, că, în jurul orei locale 15:00, un bărbat care intrase cu mașina în piață a început să "tragă la întâmplare asupra oamenilor din autoturism", transmite BBC. Atacatorul a fost prins în timp ce încerca să fugă, a precizat poliţia, menţionând că în prezent nu sunt căutate şi alte persoane.
Potrivit TVN24, un reprezentant al poliției din regiunea Małopolska a declarat că atacatorul era îmbrăcat în haine aparent militare și folosea o armă lungă de tip militar.