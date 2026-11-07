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Live Text Atac armat în Cracovia, soldat cu cinci morţi. Atacatorul a fost împuşcat de autorităţi. 2 poliţişti, răniţi

Un atac armat a avut loc, sâmbătă, în Cracovia, unul dintre cele mai importante centre turistice din Polonia. Incidentul petrecut în centrul orașului s-a soldat cu cel puțin cinci persoane decedate. Potrivit primelor informaţii, atacatorul a fost împuşcat de poliţie şi a fost transportat la spital. 

Atac armat în centrul oraşului Cracovia. 7 noiembrie 2026 Atac armat în centrul oraşului Cracovia. 7 noiembrie 2026 ProfiMedia
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Editor D.C.
Publicat la 07.11.2026, 17:34 | Modificat la 07.11.2026, 18:46
Cuprins
Sorteaza dupa:
07.11.2026, 19:10

Şedinţă cu serviciile secrete

Premierul polonez Donald Tusk a convocat o şedinţă de informare cu miniştrii de resort şi reprezentanţii serviciilor secrete pentru ora 22:45, ora României.

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07.11.2026, 19:01

Noi detalii despre atacul armat din Cracovia

Potrivit jurnalistului polonez Mariusz Gierszewski, autorul atacului purta o vestă antiglonț. În autoturismul său au fost descoperite și alte arme de foc. Atacatorul are 25 de ani și era îmbrăcat în haine de tip camuflaj.

Potrivit unui jurnalist al Agenției Poloneze de Presă (PAP), făptașul fugea de poliție. Se presupune că s-a ciocnit cu o mașină albă la intersecția cu strada Dietla. Apoi a sărit din vehicul și a deschis focul asupra ofițerilor. 

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07.11.2026, 18:45

Reacția premierului Luca Niculescu

Premierul României, Luca Niculescu, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul polonez după atacul armat din Cracovia. Într-o postare pe platforma X, acesta a transmis condoleanțe familiilor victimelor și și-a exprimat sprijinul pentru toate persoanele afectate de tragedie.

"Ne exprimăm solidaritatea sinceră cu poporul polonez în urma îngrozitorului atac armat din Cracovia. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile și apropiații acestora, precum și către toți cei afectați de acest eveniment tragic. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor și le dorim putere tuturor celor care trec prin aceste momente dificile", a transmis Luca Niculescu pe X.

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07.11.2026, 18:40

Atacatorul, un cetăţean polonez

"Pot confirma că atacatorul este cetățean polonez", a declarat pentru Onet Katarzyna Cisło, purtătoarea de cuvânt a poliției din regiunea Małopolska. "Bărbatul nu avea asupra sa niciun document de identitate. Poliția a reușit să stabilească acest lucru în urma activităților operative", a adăugat Cisło.

Sediul Poliției Provinciale din Cracovia neagă informațiile vehiculate pe surse despre existenţa unui al doilea atacator.

Doi poliţişti, răniţi în urma atacului

Marcin Kierwiński a oferit noi informații despre starea polițiștilor răniți.

"Polițiștii și-au riscat viața și au intervenit imediat în Cracovia. Datorită acțiunilor lor eroice, atacatorul a fost imobilizat rapid. Unul dintre polițiști a suferit o rană provocată de un glonț, iar celălalt este în stare foarte gravă, cu trei răni provocate de gloanțe. Operația este în desfășurare", a declarat acesta.

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07.11.2026, 18:15

Ministrul român de Externe, mesaj de solidaritate cu Polonia

Ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, a transmis un mesaj de condoleanțe după atacul armat din Cracovia, Polonia. Într-o postare pe platforma X, oficialul a anunțat că echipa consulară a României se află în contact strâns cu autoritățile poloneze.

"Sunt șocat de atacul armat îngrozitor din Cracovia. Transmit sincere condoleanțe lui Radosław Sikorski și familiilor victimelor și le doresc însănătoșire grabnică celor răniți. Echipa noastră consulară este în contact strâns cu autoritățile poloneze. România este alături de Polonia", a transmis Dan Neculaescu pe X.

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07.11.2026, 17:56

Mesajul preşedintelui Karol Nawrocki

"Sunt profund îngrijorat de informațiile privind evenimentele tragice petrecute în centrul Cracoviei. Gândurile mele se îndreaptă către victime, persoanele rănite și familiile acestora. Mențin legătura cu autoritățile competente și aștept o clarificare completă a circumstanțelor în care s-au produs aceste evenimente tragice. Șeful Biroului Național de Securitate se află în drum spre Cracovia. Siguranța cetățenilor polonezi este o prioritate absolută!", a transmis, pe X, preşedintele Poloniei. 

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07.11.2026, 17:55

Momentul în care atacatorul este prins, surprins de martori

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07.11.2026, 17:53

"Cel mai probabil" un act terorist, spun surse din cadrul poliţiei poloneze

Potrivit publicației poloneze Onet, surse din cadrul poliției au indicat, pe cale neoficială, că atacul ar fi fost "cel mai probabil" un act terorist. Deocamdată, această ipoteză nu a fost confirmată oficial de autorități.

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07.11.2026, 17:51

Focuri de armă în apropierea Bisericii Sfânta Maria

Incidentul a avut loc într-o zonă intens frecventată a Cracoviei, cunoscută pentru obiectivele sale istorice și pentru numărul mare de vizitatori. Autoritățile locale au confirmat că s-au tras focuri de armă în piața principală, în timp ce polițiștii desfășurau o operațiune pe strada Dietla.

În apropierea Bisericii Sfânta Maria au intervenit echipaje de salvare și poliție, fiind mobilizat inclusiv un elicopter medical pentru gestionarea situației.

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07.11.2026, 17:51

Atacatorul a fost prins în timp ce încerca să fugă

Într-o postare pe platforma X, poliția a transmis, prin intermediul unui comunicat, că, în jurul orei locale 15:00, un bărbat care intrase cu mașina în piață a început să "tragă la întâmplare asupra oamenilor din autoturism", transmite BBC. Atacatorul a fost prins în timp ce încerca să fugă, a precizat poliţia, menţionând că în prezent nu sunt căutate şi alte persoane.

Potrivit TVN24, un reprezentant al poliției din regiunea Małopolska a declarat că atacatorul era îmbrăcat în haine aparent militare și folosea o armă lungă de tip militar.

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D.C.
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