Noi detalii despre atacul armat din Cracovia

Potrivit jurnalistului polonez Mariusz Gierszewski, autorul atacului purta o vestă antiglonț. În autoturismul său au fost descoperite și alte arme de foc. Atacatorul are 25 de ani și era îmbrăcat în haine de tip camuflaj.

Potrivit unui jurnalist al Agenției Poloneze de Presă (PAP), făptașul fugea de poliție. Se presupune că s-a ciocnit cu o mașină albă la intersecția cu strada Dietla. Apoi a sărit din vehicul și a deschis focul asupra ofițerilor.